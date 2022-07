Tour de France Femmes | Formule 1-coureur Bottas wenst vriendin Cromwell veel succes

Sinds Cromwell en Bottas bij elkaar de liefde hebben gevonden, verschijnen ze regelmatig samen bij de koers of een Grand Prix. Cromwell support de coureur van Alfa Romeo bij Grands Prix over de hele wereld, terwijl Bottas op zijn beurt tijdens de Ronde van Vlaanderen werd gespot

Bottas leek zich tijdens Vlaanderens Mooiste uitstekend te vermaken langs het parcours. Zo dronk hij een biertje met wat koersvolgers en fotografeerde hij zijn vriendin toen de rijdster van Canyon-SRAM voorbij kwam.

Cromwell (34) en Bottas (32) rijden ook geregeld samen een (koffie)rondje, om te trainen, of verkennen per tweewieler het circuit waarop het Formule 1-circus neerstrijkt.

Helaas is het voor Bottas onmogelijk om Cromwell in Parijs onder de Eiffeltoren fysiek te ondersteunen, maar via een videoboodschap wenst hij zijn Australische vriendin vanaf het circuit van Paul Ricard alsnog veel succes bij de start van een nieuw tijdperk voor het vrouwenwielrennen.

