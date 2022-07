Tour de France Femmes

Garcia kwam op de onverharde, Franse wegen vooral in beeld vanwege bijzaken. Keer op keer stond ze stil. Een lekke band was niet eens zo opvallend, want er reden zoveel rensters lek, maar het verhaal van de Spaanse stopte daar nog lang niet.

Behalve lekke banden beleefde Garcia namelijk ook valpartijen en zelfs een aanrijding. De aanrijding zag er eng uit. Het scheelde dan ook weinig of Garcia kwam terecht onder de ploegauto van UAE Team ADQ. De botsing had zomaar een nare gevolgen kunnen hebben, maar het liep gelukkig goed af.

Botsingen tussen (eigen) ploegauto’s en renners zijn en blijven een veelvoorkomend iets. Tijdens de Tour de France klapte Jack Bauer nog onderuit mede door toedoen van auto’s in koers, Wout van Aert ontsnapte maar ternauwernood aan een aanrijding en het slechte voorjaar van Quick-Step werd laatst bezegeld toen een eigen wagen Julian Alaphlippe onderuit tikte.

