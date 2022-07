Het is onduidelijk of Wiebes zelf onderuit ging, al zou je dat niet direct zeggen omdat ze niet vooraan lag terwijl er meerdere rensters tegen de grond waren gegaan. De gevolgen waren wel het grootst voor de rijdster van Team DSM.

Wiebes moest het peloton laten gaan, kon een derde dagzege uit haar hoofd zetten, raakte achterop in de strijd om het groen en oogde ook nog eens gehavend. Niet alleen was het wielerpak stuk, ook was er bloed zichtbaar op haar onderarm.

Tour de France Femmes | Gehavende Wiebes in tranen aan de finish na pittige valpartij

Bloed

Normaal gesproken staat de 23-jarige Wiebes na een val snel weer op, dit keer duurde het iets langer voordat ze haar weg vervolgde en het zag er ook gewoon niet onwijs soepel meer uit. Of er sprake is van serieuze schade moet nog blijken.

Het verdriet was er aan de finish in Rosheim niet minder om. Wiebes liet haar tranen de vrije loop, maar leek tegelijkertijd niet al te veel zin te hebben in een draaiende camera die het tafereel vastlegde. Ze verliet snel de verzorger van Team DSM, draaide om en fietste weg, vermoedelijk naar de teambus.

Tour de France Femmes | Wiebes oppermachtig in massasprint na chaotische etappe

