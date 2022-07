"Ik ben echt heel blij, zeker omdat Francesca (Barale) zo ongelooflijk goed de koers controleerde voor ons. Toen de vier vluchters vertrokken ging ze op kop van het peloton rijden om te sleuren. Ze liet het verschil niet groter worden en daarom ben ik blij dat ik het goede werk heb kunnen afmaken."

Het is de zeventiende overwinning van Wiebes dit seizoen en de Nederlandse kan daarom met recht de beste sprintster van de wereld genoemd worden. Wiebes zelf is wat bescheidener. "Ik houd er niet van om mezelf zo te noemen, maar als jij dat zegt zal het vast zo zijn. Ik voelde me ook vandaag weer sterk in de sprint en ik ben blij dat ik goede sprint heb kunnen neerzetten na zo'n lange etappe."

Ad

Wiebes rijdt al dagen rond in de groene trui, maar dat is alleen omdat de leider in dat klassement ook de gele trui in bezit heeft. Wiebes heeft groene trui echter nog niet uit haar hoofd gezet en is erop gebrand om Vos te verslaan. "Het doel is nog steeds om de groene trui te veroveren. Daarnaast willen we hard werken voor Juliette Labous in het algemeen klassement."

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | Waarom is er geen tijdrit? Betrokkenen geven tekst en uitleg EEN MINUUT GELEDEN

Tour de France Femmes | Wiebes oppermachtig in massasprint na chaotische etappe

WAAR KIJK JE?

Na de klassiekers en de Giro Donne is discovery+ ook jouw thuis voor de allereerste Tour de France Femmes. Eurosport draagt het vrouwenwielrennen een warm hart toe en daar hoort tussen 24 en 31 juli natuurlijk het uitzenden van de vrouwen-Tour bij. Het commentaar wordt verzorgd door Nick Stöpler en Jip van den Bos, terwijl Iris Slappendel tijdens de acht etappes zorgt voor updates vanaf de motor.

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | "Daar kan ik heel veel winnen" - Van Vleuten kijkt uit naar bergetappes 25 MINUTEN GELEDEN