Tour de France Femmes

“Het is top. Het hele team deed het fantastisch”, zegt ze minuten na haar overwinning. “We hebben hier heel lang voor gewerkt. Ook het hoofdkantoor. Het was een lange en chaotische sprint, daar ging ik al vanuit, maar ik ben daarom extra blij om te winnen.”

De topfavoriete ging niet met zenuwen van start. Ze behandelde deze wedstrijd dan ook als elke andere wedstrijd. “Ik was niet zenuwachtig en was juist heel relaxed. Tegen het einde voelde ik toch de zenuwen”, gaf ze toe. “Ik ben daarom blij om te winnen. Het hele team heeft dit verdiend na het geweldige seizoen.”

De laatste sprint was lang, maar Wiebes had op de streep nog genoeg in de tank. “Het was spannend met Marianne, maar gelukkig kon ik in de laatste meters nog een versnelling maken, waardoor ik toch won.”

Volgend jaar weg

Hoewel Wiebes haar dank uitsprak naar haar ploeggenoten kan ze daar volgend seizoen geen gebruik meer van maken. Hoewel ze nog een contract tot 2025 had bij DSM maakt ze vanaf volgend seizoen een overstap naar het sterke SD-Worx.

