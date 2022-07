Van Vleuten begon als grote favoriete aan de eerste editie van de Tour de France Femmes, maar alles bij elkaar loopt de teller qua tijdverlies (+1:14) al op naar de minuut gerekend naar Marianne Vos. Directe rivalen als Elisa Longho Borghini (+0:21) en Demi Vollering (+0:57) pakten weer wat tijd, maar hadden de koers wellicht nog veel zwaarder moeten maken.

Het is namelijk niet duidelijk of de concurrentie wist dat Van Vleuten worstelt met ziekte. “De ploeg heeft me tijdens de tweede rit uitstekend uit de wind gehouden. Ik heb geen trap te veel hoeven doen”, aldus de 39-jarige renster van Movistar.

TomDumoulinnetje

Ondanks de problemen waar ze mee worstelt, blijft Van Vleuten optimistisch. Ze klinkt ook best monter na de finish van etappe drie, tijdens wat dus wederom een zware dag was. “Ik probeer zoveel mogelijk energie te sparen. Ik voelde me vandaag alweer wat beter dan gisteren, maar als je 24 uur niet hebt kunnen eten of drinken, betaal je daar een prijs voor.”

Hoewel ze zegt dat ze zich beter voelde, moest Van Vleuten onderweg wel een ‘TomDumoulinnetje’ doen. Dat is trouwens haar eigen omschrijving. De darmen van de Nederlandse troef houden zich dus nog niet helemaal koest.

“Het begon allemaal een uurtje of twee na de eerste etappe. Ik kon niet eten, niet drinken, was heel erg moe. Gelukkig had ik geen koorts, anders had ik moeten opgeven. De eerste klims gingen vandaag best goed. Dat geeft me vertrouwen, ik denk te voelen dat ik er alweer een beetje doorheen kom. Ik ben nog steeds in koers en het gaat beter, dus daar probeer ik op te focussen. Op de rest heb ik geen invloed.”

Slotweekend

Het scheelt wellicht voor Van Vleuten dat ‘ haar terrein ’ zich pas in het slotweekend aandient, als er wordt geklommen inclusief een finish bergop, bovenop de Super Planche des Belles Filles. Daar moet Van Vleuten het doen, daar moet Van Vleuten tijd pakken en kan ze een achterstand omzetten in een voorsprong.

Al is een belangrijke voorwaarde dan wel dat ze zich fit moet voelen. Het wordt ook interessant om te zien wat een betere Van Vleuten – als het herstel zich tenminste doorzet – kan in de vierde etappe, als de Franse variant van Strade Bianche wordt verreden.

