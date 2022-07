Bottas steunt zijn vriendin tijdens wedstrijden, zolang zijn eigen agenda het toelaat natuurlijk. De voormalig teamgenoot van Lewis Hamilton staat zondag weer aan de start voor Alpha Romeo tijdens de Grand Prix van Hongarije, maar heeft tijd ingeruimd om van waarde te kunnen zijn voor het team van zijn vrouw.

Zo deelde hij gisteren tijdens de derde etappe al bidons uit aan rensters van Canyon-SRAM en vandaag mag hij die rol wederom vervullen als het peloton koerst over iets minder dan 127 kilometer van Troyes naar Bar-Sur-Aube.

Ad

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | "Je moet realistisch zijn" - Vos maakt geen illusies over behoud gele trui 40 MINUTEN GELEDEN

"Geen koers als de Tour"

In gesprek met Eurosport laat Bottas weten enorm fan te zijn van de Ronde van Frankrijk. "Er is geen koers als de Tour. En dit jaar hangt er natuurlijk een extra goede sfeer omdat het de eerste echte Tour is voor vrouwen in jaren."

"Ik denk dat iedereen blij is wat er nu gebeurt, althans ik tenminste wel", aldus een lachende Bottas.

Gebruikelijke supportrol

Waar Bottas in zijn normale rol als Formule 1-coureur volop in de aandacht staat, is er tijdens de Tour de France Femmes een iets bescheidener rol voor hem weggelegd.

"Ik denk dat ik wederom bidons mag gaan uitdelen, de gebruikelijke rol die ik binnen het team heb."

"Helaas kan ik er niet voor de rest van de koers bij zijn. Ik heb zondag namelijk wat te doen in Boedapest", aldus Bottas, die doelt op de Grand Prix van Hongarije die dit weekend op het programma staat.

WAAR KIJK JE?

Na de klassiekers en de Giro Donne is discovery+ ook jouw thuis voor de allereerste Tour de France Femmes. Eurosport draagt het vrouwenwielrennen een warm hart toe en daar hoort tussen 24 en 31 juli natuurlijk het uitzenden van de vrouwen-Tour bij. Het commentaar wordt verzorgd door Nick Stöpler en Jip van den Bos, terwijl Iris Slappendel tijdens de acht etappes zorgt voor updates vanaf de motor.

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | Liveblog - Langste etappe ooit met sprint als climax, slaat Wiebes toe? 3 UUR GELEDEN