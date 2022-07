Tour de France Femmes

"Ik ben nog aan het nagenieten van de Giro Donne", vertelt de renster van Movistar vanuit Livigno in de podcast Kop over Kop. "Mijn ploeg is nog onervaren in het gaan voor de winst in een grote etappekoers, en dan heb ik het niet alleen over de rensters, maar ook over de staf en de begeleiding. Dat ik het uiteindelijk heb afgemaakt, is een mooie beloning voor de ploeg."

De Giro Donne was een goede voorbereiding op de Tour de France. "Juist omdat de ploeg onervaren is, was dit een goede manier om de automatismen te vinden. Het was fijn om op een rustige manier te wennen aan het rijden van een etappekoers. In de Tour krijgen we immers te maken met meer stress en publieke aandacht."

Parcours

Over het parcours van de Tour de France is Van Vleuten enthousiast. "Het is interessant, er zit een goede opbouw in. In de eerste etappes moet ik vooral attent zijn. Ik verwacht dat de gele trui regelmatig van eigenaar wisselt. Pas in de laatste twee etappes gaan we echt klimmen. Dan moet het voor mij gebeuren."

Mist de 39-jarige renster dan nog iets? "Een tijdrit had er voor mij nog wel in gemogen. Dat had het compleet gemaakt."

Stoppen

Van Vleuten krijgt veel vragen waarom ze na volgend seizoen stopt. Ze staat immers nog steeds aan de top. "Het is een goed teken dat mensen zich dat afvragen. Ik hoef niet op mijn hoogtepunt te stoppen, maar wel op een moment dat ik nog meedoe om de prijzen."

En dat doet ze nog steeds. Sterker nog, ze fietst momenteel indrukwekkende waarden. "Ik reed in de achtste etappe van de Giro een powerrecord over twintig minuten. In Luik-Bastenaken-Luik deed ik dit over vijf minuten. Het geeft aan dat ik mijzelf nog steeds kan verbeteren en uitdagen."

Concurrentie

Winnen is steeds moeilijker geworden, maar dat zegt meer over de concurrentie dan over haarzelf. "In de achtste etappe van de Giro had ik ondanks mijn hoge waarden alle moeite om Marta Cavalli eraf te rijden. En dat zie je overal, er is meer strijd en niveau. Er rijden steeds meer ploegen in de World Tour en de rensters krijgen fulltime betaald. Hierdoor kunnen zij echt voor hun sport gaan."

Een ontwikkeling die Van Vleuten toejuicht. "Het is goed voor het vrouwenwielrennen. Steeds meer koersen worden uitgezonden en daarom moeten zij ook interessanter, attractiever en internationaler zijn. Ik ben niet bang voor een beetje strijd. Ik houd van uitdaging."

Waar kijk je?

De Tour de France Femmes wordt net als alle andere vrouwenkoersen het hele jaar door live uitgezonden door Eurosport en discovery+ . De rechten zijn verworven tot en met de editie van 2025.

