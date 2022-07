Tour de France Femmes

Vos staat bovenaan het klassement nadat ze één etappe won en als tweede eindigde in de eerste en de derde etappe, maar na de zware grindetappe van woensdag gaf ze toe dat het niet in de verwachting ligt dat ze na dit weekend het geel nog om de schouders heeft.

"Natuurlijk moet je realistisch zijn. Met de bergen die er dit weekend aankomen zijn de rijdsters voor het algemeen klassement gewoon heel sterk. Die gaan normaal gesproken heel veel tijd op me pakken. Dit weekend ga je heel ander wielrennen zien dan wat je tot nu toe hebt gezien, maar op dit moment koester ik het feit dat de gele trui om mijn schouders hangt."

Zware etappes

Woensdag had het peloton het zwaar tijdens de vierde etappe. De gravelstroken die op het parcours lagen, waren namelijk bezaaid met grote stenen en dat zorgde voor veel chaos tijdens de rit. Vos vindt niet dat rensters hierover moeten zeuren.

"Het is onderdeel van wielrennen. Het is altijd moeilijk te zeggen. Als je er goed doorheen komt, zou je zeggen: dit is best mooi. Dus voor mij was het oké. We hebben veel energie gestoken om vooraan te blijven met het team, om te vechten voor positie, vooral voor de grindsecties en beklimmingen.Je hebt een beetje geluk nodig."

"Ik kan me voorstellen dat het voor de renners die voor het algemeen klassement gaan een moeilijke dag was, en het voor de renners best stressvol kan zijn. Maar het hoort ook bij het wielrennen en ik hoop dat iedereen er goed doorgekomen is."

176 kilometer

Ook vandaag staat er weer een zware etappe op het programma. Het peloton trekt, met Vos dus in de gele trui, van Bar-le-Duc naar Saint-Dié-des Vosges. Dit gebeurt over een afstand van 176 kilometer, waardoor het de vraag is of de sprinters fris genoeg zijn om het af te maken.

Nog nooit stonden er in een vrouwenkoers zo veel kilometers op de teller als in deze karakteristieke tussenetappe richting de Vogezen. De organisatie moest zelfs dispensatie aanvragen om een parcours van 176 kilometer uit te tekenen.

