Tour de France Femmes

Van Vleuten werd geplaagd door wat materiaalpech en eventjes besloot SD Worx zelfs uitgerekend op dat moment het tempo op te schroeven, maar de eindwinst van de Movistar-renster kwam geen moment echt in gevaar. Uiteindelijk won ze solo in de gele trui om haar eindzege op te luisteren.

Hoeveel beter Van Vleuten bergop is in vergelijking met de rest bleek niet alleen tijdens de slotklim, maar al eerder. Op de weg terug van alweer een fietswissel haalde ze binnen de kortste keren bijna alle rensters van het uitgedunde peloton in om zich weer vooraan te melden.

Als je heel goed kijkt, het is niet superduidelijk, kun je zien hoe ook Marianne Vos in de groene trui versteld staat van het gele gevaar dat komt langsrijden. Vos kijkt even om met zo’n blik van ‘wie is dat?’ maar tegen de tijd dat ze doorheeft dat het Van Vleuten is, rijdt de 39-jarige alweer diverse posities verder vooraan.

