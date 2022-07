Premium Wielrennen Tour de France | Vrouwen Etappe 7 15:00-18:00

Ad

Dit liveblog begint zodra de rensters zijn opgestapt, het peloton in beweging komt en de live-uitzending loopt. Dat is zaterdag in de zevende etappe rond de klok van 15:00 uur. Vanaf dat moment zitten we er bovenop. Wil je ook kijken? Stream de Tour de France Femmes op discovery+!

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | Van Vleuten is na 'hersteletappes' klaar voor de bergen 16 UUR GELEDEN

Uurtje later

De uitzending begint een uurtje later dan je gewend bent. Om 15:00 uur is etappe zeven van de Tour de France Femmes live te volgen in dit liveblog of via discovery+

Achtergrond

De Tourkaravaan verplaatst zich voor de zevende etappe richting de Vogezen. Met drie beklimmingen tijdens de 127 kilometer tellende etappe krijgt het peloton te maken met 2883 hoogtemeters. Op papier is dit de koninginnenrit van deze Tour. De meeste hoogtemeters en dus die drie zware beklimmingen. Na een aanloop van 40 kilometer begint het klimmen.

Eerst de Petit Ballon met direct daar achteraan de Col du Platzerwasel. Dan is het afdalen tot aan de voet van de Grand Ballon. De laatste 8 kilometer van de rit is licht dalend of vlak. Wie dus de bergpunten op de Grand Ballon op haar naam mag schrijven is nog alles behalve zeker van de dagzege.

Moolman

Het weekend waar SD Worx met Moolman en Vollering op gewacht heeft staat op het punt van beginnen. Van Vleuten lijkt zo goed als hersteld te zijn van haar ziekte eerder deze week. Niewiadoma heeft een goede voorsprong bij elkaar gesprokkeld en er is geen dag voorbij gegaan waarop Longo Borghini niet voorin te vinden was. Etappe zeven wordt er ééntje om van te smullen.

ALGEMEEN KLASSEMENT

1. Marianne Vos 19:30:14

2. Silvia Persico +0:30

3. Katarzyna Niewiadoma +0:30

4. Elisa Longo Borghini +0:35

5. Ashleigh Moolman +1:05

6. Demi Vollering +1:11

7. Juliette Labous +1:19

8. Annemiek van Vleuten +1:28

9. Cecilie Uttrup Ludwig +2:02

10. Elise Chabbey +2:34

Bekijk hier alle klassementen

WAAR KIJK JE?

Na de klassiekers en de Giro Donne is discovery+ ook jouw thuis voor de allereerste Tour de France Femmes. Eurosport draagt het vrouwenwielrennen een warm hart toe en daar hoort tussen 24 en 31 juli natuurlijk het uitzenden van de vrouwen-Tour bij. Het commentaar wordt verzorgd door Nick Stöpler en Jip van den Bos, terwijl Iris Slappendel tijdens de acht etappes zorgt voor updates vanaf de motor.

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | Kijk in samenvatting hoe Vos naar tweede overwinning sprint 17 UUR GELEDEN