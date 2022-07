Premium Wielrennen Tour de France | Vrouwen Etappe 6 13:59-16:59 Live

Ad

Dit liveblog begint zodra de rensters zijn opgestapt, het peloton in beweging komt en de live-uitzending loopt. Dat is vrijdag in de zesde etappe rond de klok van 14:00 uur. Vanaf dat moment zitten we er bovenop. Wil je ook kijken? Stream de Tour de France Femmes op discovery+!

Tour de France Femmes Kijk live naar zesde rit Tour de France Femmes met Marianne Vos, Van Vleuten en Lorena Wiebes! 2 UUR GELEDEN

Grote kopgroep

Na een kilometer of veertig is een grote kopgroep ontstaan, met zo'n beetje alle grote ploegen vertegenwoordigd. Het verschil tussen kopgroep en peloton bedraagt anderhalve minuut. De enige renner met een Nederlands vlaggetje achter haar naam is Silke Smulders. Niemand lijkt echt gevaarlijk voor het klassement.

Bergpunt voor Gerritse

De opdracht voor Femke Gerritse vandaag is duidelijk: zorgen dat ze ook morgen in de bolletjestrui mag starten. Voorlopig is ze goed bezig, want ze pakt het bergpunt dat voor het oprapen lag op de eerste col van de dag. Het peloton is verder nog compleet.

Achtergrond

De sprinters konden donderdag nog één keer hun hart ophalen, met opnieuw een winnende spurt van de oppermachtige Wiebes, maar vrijdag dient zich de laatste kans aan voor de aanvallers. Hierna zijn dan eindelijk de specialisten voor het hooggebergte aan de beurt.

Aangezien er al vanuit de start omhoog wordt gegaan, kunnen al vroeg de eerste aanvallen ondernomen worden. Of die aanvallers vier colletjes lang en tot het einde vooruit blijven, is echter verre van zeker. Het parcours is niet dusdanig zwaar dat alle sprinters eraf waaien.

Femke Gerritse

De sterkere en meer complete renners hoeven hun ambities dan ook zeker nog niet op te bergen. Maar, zijn de ploegen nog fris genoeg om de koers te controleren? En slaagt Femke Gerritse erin om haar bolletjestrui opnieuw met succes te verdedigen?

Dat valt allemaal te bezien tijdens 129 kilometer koers tussen Saint-Dié-des-Vosges en Rosheim.

Klassement

1. Marianne Vos 11:48:46

2. Silvia Persico +0:20

3. Katarzyna Niewiadoma +0:25

4. Elisa Longo Borghini +0:25

5. Ashleigh Moolman +0:55

6. Demi Vollering +1:01

7. Juliette Labous +1:09

8. Annemiek van Vleuten +1:18

9. Cecilie Uttrup Ludwig +1:52

10. Mavi Garcia +2:30

WAAR KIJK JE?

Na de klassiekers en de Giro Donne is discovery+ ook jouw thuis voor de allereerste Tour de France Femmes. Eurosport draagt het vrouwenwielrennen een warm hart toe en daar hoort tussen 24 en 31 juli natuurlijk het uitzenden van de vrouwen-Tour bij. Het commentaar wordt verzorgd door Nick Stöpler en Jip van den Bos, terwijl Iris Slappendel tijdens de acht etappes zorgt voor updates vanaf de motor.

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | Majerus en Kopecky reageren op kritiek na harde valpartij 3 UUR GELEDEN