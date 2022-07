Premium Wielrennen Tour de France | Vrouwen Etappe 2 14:00-17:00

Dit liveblog begint zodra de rensters zijn opgestapt en het peloton in beweging komt. Dat is maandag in de tweede etappe rond de klok van 14:00 uur. Vanaf dat moment zitten we er bovenop. Wil je ook kijken? Stream de Tour via discovery+

Profiel

Hoezo zwart gat? De Tour de France duurt anno 2022 gewoon een week langer! Vandaag rijden de vrouwen de tweede etappe. En het W-woord wordt gefluisterd...

Achtergrond

Als je naar het profiel van de tweede etappe kijkt heb je de neiging om de etappeoverwinning alvast aan Lorena Wiebes toe te schrijven. De DSM-renster is de snelste van het vrouwenpeloton en dus een 'zekerheidje' voor zoverre dat bestaat in het wielrennen, maar vandaag lijkt het toch niet zo vanzelfsprekend te zijn. De wind staat in de laatste tientallen kilometers in de rug. Een ideaal scenario voor waaiers.

Ook voor de rensters met klassementsambities in het dus een belangrijke dag. Met een verkeerde positie kunnen er zomaar eens minuten verloren gaan. Vanaf 14:00 uur is de etappe live te volgen op Eurosport en Discovery+.

Klassement

1. Lorena Wiebes 1:53:50

2. Marianne Vos +0:04

3. Lotte Kopecky +0:06

4. Rachele Barbieri +0:10

5. Emma Norsgaard +0:10

6. Maike van der Duin +0:10

7. Elisa Balsamo +0:10

8. Simone Boilard +0:10

9. Tamara Balabolina +0:10

10. Vittoria Guazzini +0:10

WAAR KIJK JE?

Na de klassiekers en de Giro Donne is discovery+ ook jouw thuis voor de allereerste Tour de France Femmes. Eurosport draagt het vrouwenwielrennen een warm hart toe en daar hoort tussen 24 en 31 juli natuurlijk het uitzenden van de vrouwen-Tour bij. Het commentaar wordt verzorgd door Nick Stöpler en Jip van den Bos, terwijl Iris Slappendel tijdens de acht etappes zorgt voor updates vanaf de motor.

