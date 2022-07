Premium Wielrennen Tour de France | Vrouwen Etappe 4 02:57:32 Herhaling

Marlen Reusser zegeviert!

Marlen Reusser wint de vierde etappe van de Tour de France Femmes. De Zwitserse van SD Worx rijdt op 23 kilometer van de meet weg bij het peloton en wordt niet meer teruggepakt.

Valpartij Garcia

Het is een dramatische dag voor Mavi Garcia. De Spaanse kampioene reed al twee keer lek. Daardoor rijdt ze een goeie 40 seconden achter het peloton. Terwijl ze probeert terug te komen haalt ze wat bidonnen bij haar ploegleiderswagen. Zodra ze weer voorzien is van eten en drinken wil ze terug naar het groepje die vlak voor haar rijdt, maar ze stuurt te snel terug en rijdt tegen haar eigen ploegleiderswagen aan met een lelijke schuiver tot gevolg.

Gravel is klaar

De laatste gravelstrook zit er op. Even de balans opmaken. Marlon Reusser rijdt op kop van de koers met een voorsprong van 20 seconden op een groep favorieten. 20 seconden daarachter rijdt Van Vleuten.

Chaos

Pech voor Garcia. Pech voor Balsamo. Van Vleuten heeft problemen en ondertussen rijdt Niewiadoma de kopgroep aan stukken.

Weer pech voor Garcia

Weer pech voor Mavi Garcia. De tweede lekke band van de dag voor de Spaanse. Bij het wisselen van fiets let ze alleen niet goed op en zorgt ze voor een val van Alexandra Manly.

Versnelling in het peloton

Terwijl Reusser een halve minuut voor het peloton rijdt heeft Niewiadoma er genoeg van gehad. De Poolse verhoogte het tempo op de Côte du Val des Clos, maar geen van de favorieten moet lossen.

Aanval Reusser

Marlen Reusser gaat er alleen vandoor. De Zwitserse van SD Worx is een begenadigd hardrijdster en op 23 kilometer van de meet vindt ze het mooi geweest. Ze krijgt meteen flink wat ruimte van het peloton.

Ook pech voor Niewiadoma

Ook Niewiadoma kent materiaalpech. De Poolse rijdt goed door naar het einde van de gravelstrook en neemt een wiel aan van één van de soigneurs die daar klaar staat.

Lek voor Garcia

Mavi Garcia rijdt lek. De Spaanse kampioen is één van de favorieten voor de eindzege maar heeft nu te maken met materiaalpech. Op kop van het peloton zijn het Ellen van Dijk en SD Worx die het tempo hoog houden.

Pech voor Uttrup Ludwig

De euforie van gisteren maakt wederom plaats voor pech voor FDJ. Cecilie Uttrup Ludwig rijdt lek en krijgt een wiel van een ploegmaatje, maar er gaat een hoop tijd verloren. De achtervolging is ingezet.

Lastig moment Van Vleuten

Van Vleuten kent problemen. De Nederlandse rijdt tegen een renster van Canyon-Sram aan die de controle wat over de fiets verliest en komt gedwongen tot stilstand. Ze kan direct en zonder erg weer verder, maar wel moet ze nu tijd goedmaken op de groep met de favorieten. Het duurt niet lang voordat ze weer aansluit bij de kop van het peloton.

DNF

Charlotte Kool heeft de finish in Bar-Sur-Aube niet gered. Met nog 46 kilometer te gaan stapt het sprinttalent van Team DSM af.

Peloton in stukken

De eerste klim en gravelstrook hebben het peloton opgebroken. Overal rijden kleine groepjes rensters. De finale is losgebarsten op meer dan 50 kilometer van de meet.

Vollering op kop

Demi Vollering werd van tevoren aangekaart als de favoriet van SD Worx. Ondertussen heeft ze al wel meerdere keren op kop gereden terwijl er ook nog ploeggenoten in de groep zaten. Is Vollering dan toch niet de kopvrouw van de grootste ploeg van het vrouwenpeloton?

De eerste strook

De eerste gravelstrook is een feit. Laura Asencio en Coralie Demay beginnen als tweetal aan de eerste strook. Ondertussen wordt Annemiek van Vleuten goed voorin gehouden door haar ploeggenoten. Is de Nederlandse op tijd hersteld van haar maag- en darmproblemen.

Live!

Met nog 77 kilometer te gaan zitten we live in de koers. Er rijden drie rensters voor het peloton uit. Laura Asencio, Valierie Demey en Coralie Demay hebben een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton.Over 20 kilometer barst de finale los met de eerste echte beklimming van de dag.

Flinke stenen

De eerste beelden van de grindpaden waar de etappe van vandaag overheen gaat beginnen binnen te stromen. En één ding is zeker: het is vrij heftig.

Profiel

Ga er maar goed voor zitten vandaag! Het peloton krijgt de Franse versie van de Strade Bianche voorgeschoteld. Gravelstroken en colletjes wisselen elkaar af!

Achtergrond

Etappe vier is de Franse editie van de Strade Bianche. Het peloton komt in de 126,8 kilometer lange etappe vijf gecategoriseerde klimmetjes tegen en dertien kilometer aan gravelpaden. Met de hoeveelheid steentjes op deze grindwegen is een lek band of een andere vorm van materiaalpech een reëel gevaar. Met pech op het verkeerde moment kunnen er zomaar klassementsambities ineenstorten.

Algemeen klassement

1. Marianne Vos 8:30:36

2. Silvia Persico +0:16

3. Katarzyna Niewiadoma "

4. Elisa Longo Borghini +0:21

5. Ashleigh Moolman +0:51

6. Mavi García +0:55

7. Demi Vollering + 0:57

8. Juliette Labous +1:05

9. Annemiek van Vleuten +1:14

10. Cecilie Uttrup Ludwig + 1:48

Bekijk hier alle klassementen

