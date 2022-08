Tour de France Femmes

Noem het opvallend of niet, maar zonder de inbreng van Van Vleuten had Movistar ergens onderaan het klassement gebungeld. Van de 62.440 euro is 59.410 euro verdiend door de Nederlandse.

Het winnen van het algemeen klassement heeft daaraan het meest bijgedragen. Van Vleuten sleept daarmee voor het Spaanse team een bedrag van 50.000 euro in de wacht.

Daarnaast komt daar ook nog 8000 euro bij voor de zege in de laatste twee etappes en nog een aantal kleine geldbedragen zoals het starten in de gele trui tijdens de laatste etappe.

Andere teams

Ook Demi Vollering heeft een groot deel van de 46.490 euro voor Team SD Worx bij elkaar gefietst. Als nummer twee in het algemeen klassement verdient de Nederlandse al 25.000 euro en daarnaast ontvangt haar team ook nog een aardig bedrag voor het winnen van de bolletjestrui.

Team Jumbo-Visma heeft de 20.660 euro vooral te danken aan Marianne Vos, die in een groot deel van de koers in het geel aan de start verscheen, de groene trui veroverde en bovendien twee etappes op haar naam wist te schrijven.

De verdiensten van Vos en de vrouwenploeg staan niet in verhouding tot de kaskraker die de Tour de France voor mannen werd, dankzij de successen van Jonas Vingegaard en Wout van Aert . Die Tour leverde bijna acht ton op.

Prijzenpot

Voor Arkéa-Samsic, Human Powered Health en Stade Rochelais Charente Maritime heeft de eerste meerdaagse Tour de France voor vrouwen in jaren alleen maar geld gekost. Deze teams gaan namelijk zonder prijzengeld naar huis.

In totaal was er een prijzenpot van iets minder dan 250.000 euro te verdelen. Naast dat rensters geld konden verdienen voor het winnen van klassementen en etappes kon je als renster ook meedingen in het prijzengeld als je gekozen werd als strijdlustigste renner (500 euro), truidrager (100 euro per dag) en door het als eerste boven te komen op een berg (360 euro).

