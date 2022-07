"Hoe geweldig is dit? Vertel jij me dat maar! We hebben het geflikt. Het team had een plan om de koers hard te maken en het niet te laten aankomen op een makkelijke finale. We zeiden gewoon tegen elkaar dat we zouden gaan aanvallen, en dat er in de finale één zou gaan. Gelukkig voor mij was ik degene die dat mocht doen."

Reusser geeft aan dat haar team altijd oog houdt op de rensters in het algemeen klassement, maar dat er ook zeker ruimte is voor een aanval. "We houden altijd in de gaten of onze kopvrouwen van voren zitten, maar tegelijkertijd heeft dit team ook altijd de gave gehad om te handelen op wat er in de koers gebeurt."

Ad

"Iedereen is ons team mag aanvallen als de mogelijkheid daar is. Voor mij was het vandaag een geluksdag, want ik kreeg nu de kans om voor de winst te gaan, en daarvoor wil ik al mijn teamgenoten enorm bedanken", aldus een blije Reusser.

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | "Je moet realistisch zijn" - Vos maakt geen illusies over behoud gele trui 34 MINUTEN GELEDEN

Tour de France Femmes | Reusser wint vierde etappe op Franse gravelwegen, Garcia grote verliezer

WAAR KIJK JE?

Na de klassiekers en de Giro Donne is discovery+ ook jouw thuis voor de allereerste Tour de France Femmes. Eurosport draagt het vrouwenwielrennen een warm hart toe en daar hoort tussen 24 en 31 juli natuurlijk het uitzenden van de vrouwen-Tour bij. Het commentaar wordt verzorgd door Nick Stöpler en Jip van den Bos, terwijl Iris Slappendel tijdens de acht etappes zorgt voor updates vanaf de motor.

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | Liveblog - Langste etappe ooit met sprint als climax, slaat Wiebes toe? 3 UUR GELEDEN