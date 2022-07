De derde, heuvelachtige etappe in de Tour de France Femmes verliep bijzonder bruut voor de kleine ploeg, dat vier rensters zag uitvallen. Vier van de zes. Er zijn dus nog slechts twee rensters over die de finish in de Vogezen hopen te bereiken.

“We zijn heel erg teleurgesteld. Er zijn heel wat tranen gelaten. Onze rensters hebben er hun hele leven van gedroomd om hun eigen Tour te rijden en nu is het moment daar, maar val je uit. Dat komt hard aan”, aldus Freeman.

“We hadden twee geblesseerden, maar ze wilden per se van start gaan. We hoopten op een rustige start, vijftig kilometer rustig koersen, maar zoals alle rensters stuk voor stuk vertelden: het was één groot gekkenhuis.”

Kleine ploeg

Zo kon het gebeuren dat Noémie Abgrall en Frances Janse van Rensburg buiten tijd finishten, terwijl Natalie Grinczer en Maeva Squiban de streep niet eens haalden. “We zijn onwijs teleurgesteld, maar houden ons hoofd omhoog. Séverine Eraud finishte in de topdertig, dat is positief.”

Eraud en India Grangier zijn nog in koers, hoe gaat dat nu verder? “We praten veel met elkaar en hebben echt wat herstelwerk moeten verrichten. We zijn maar een klein team, in het beste peloton dat het vrouwenwielrennen ooit heeft gehad. We moeten realistisch zijn en zetten haalbare doelen voor onszelf. In profsport incasseert iedereen tegenslag. Het gaat erom dat je weer opstaat als je bent gevallen.”

