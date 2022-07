De aanloop van vandaag was relatief vlak. Het was wachten tot de eerste beklimmingen en de eerste gravelstrook van de dag. Renster na renster had hulp nodig vanwege materiaalpech. Het peloton brak in verschillende stukken en overal reden kleine groepjes rensters.

Annemiek van Vleuten was de eerste grote naam met een hachelijk moment. Voor haar schoten een aantal rensters rechtdoor bij een bocht. Zelf wist ze nog op tijd te stoppen, maar raakte wel een renster van UAE. Zonder al teveel moeite kon ze weer aansluiten bij de groep met favorieten.

Ad

Strook drie

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | Liveblog - Langste etappe ooit met sprint als climax, slaat Wiebes toe? 3 UUR GELEDEN

Op de derde strook van de dag begon de chaos. Eerst was het Cecilie Uttrup Ludwig die te maken kreeg met een lekke band. Niet veel later was het Mavi Garcia die ook te maken kreeg met een lekke band. Ook Katarzyna Niewiadoma had problemen met haar fiets, maar de Poolse reed door tot na de strook waar een soigneur van de ploeg klaar stond met wielen. De wissel ging daardoor heel snel bij de Canyon//SRAM-renster.

Op 23 kilometer van de meet reed Reusser weg bij het peloton. Niemand reageerde en de Zwitserse wist snel een aanzienlijke voorsprong te realiseren. Op 20 kilometer van de meet had Mavi Garcia wederom een lekke band. Ook Balsamo, Longo Borghini, Norsgaard, Van Vleuten en De Wilde hadden materiaalproblemen.

Pechdag Garcia

Alsof twee lekke banden niet vervelend genoeg waren voor Mavi Garcia kwam de Spaanse ook nog lelijk ten val. Terwijl ze in een groepje zat die terug leek aan te sluiten bij het peloton besloot ze wat bidonnen te halen bij de ploegleiderswagen. Nadat ze er twee had gekregen wilde ze weer aansluiten bij haar groepje, maar ze stuurde te snel terug en de ploegleider zat niet helemaal op te letten.

Het achterwiel raakte de bumper van de auto en voordat ze kon reageren schoof de Spaanse kampioen al over de grond. Gelukkig kon ze snel haar weg vervolgen, maar Garcia verliest uiteindelijk anderhalve minuut op de groep met de klassementrensters.

Tour de France Femmes | Garcia wordt op pechdag aangereden door eigen ploegauto

Zwitserse overwinning

Ondertussen mocht Reusser al juichen voor haar etappezege. De Zwitserse wist uiteindelijk de etappe te winnen met een voorsprong van 1 minuut en 24 seconden op een achtervolgende groep met vier rensters. De groep met favorieten kwam 16 seconden daarna over de finish.

WAAR KIJK JE?

Na de klassiekers en de Giro Donne is discovery+ ook jouw thuis voor de allereerste Tour de France Femmes. Eurosport draagt het vrouwenwielrennen een warm hart toe en daar hoort tussen 24 en 31 juli natuurlijk het uitzenden van de vrouwen-Tour bij. Het commentaar wordt verzorgd door Nick Stöpler en Jip van den Bos, terwijl Iris Slappendel tijdens de acht etappes zorgt voor updates vanaf de motor.

Tour de France Femmes Kijk live naar de vijfde etappe van de Tour de France Femmes met Vos en Wiebes! 4 UUR GELEDEN