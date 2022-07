Tour de France Femmes

Vos schrijft met haar etappezege historie, want de Nederlandse is de eerste vrouw die een Tour Femmes-etappe wint terwijl ze de gele trui draagt. "Dat wist ik niet. Het was een lastige dag, maar we wisten dat we een goede uitgangspositie hadden met Anna Henderson in de vlucht. Het was een grote groep vluchters, met ook nog een paar sterke achtervolgers."

"De Cote de Boersch zorgde twee keer voor spektakel doordat het peloton wat uit elkaar werd getrokken. Daarnaast was de afdaling een lastige. Mijn teamgenoten hielden me gelukkig van voren en uit de wind."

"In de finale bleven ze goed van voren zitten en hielden ze de snelheid hoog tot de laatste bocht. Ik zat in een goede positie en kon mijn sprint goed timen. Ik hoopte dat het zou lukken en gelukkig deed dat het ook."

