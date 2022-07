Verdeeld over acht etappes krijgt het peloton ruim duizend kilometers voorgeschoteld en leidt het parcours de dames van de voet van de Eiffeltoren naar de top van de Super Planche des Belles Filles.

Deze acht koersdagen bieden voor ieder wat wils: van een koninklijke sprint op de Champs-Elysées, langs een Franse Strade Bianche naar een koninginnerit met maar liefst 2900 hoogtemeters.

ETAPPE 1: PARIJS - PARIJS (82KM)

De Tour de France Femmes start met rondjes door de hoofdstad met finish op de Champs-Élysées. Foto: Eurosport

Mede dankzij de inspanningen van Marianne Vos maakt het vrouwenpeloton sinds 2014 met La Course één dag deel uit van de Tour de France. De eerste drie edities van deze eendaagse wedstrijd werden verreden op de slotdag van de heren en besloeg dezelfde lus door de Franse hoofdstad met finish op de Champs-Elysées.

Hoewel de weg soms verraderlijk omhoog loopt en ook het wegdek de nodige uitdagingen biedt, lijkt een massasprint onafwendbaar op deze openingsdag. De belangen zijn simpelweg te groot voor de sprintploegen en bovendien is iedereen in dit stadium van de rittenkoers nog fit.

Tijdens de negende passage liggen vandaag ook de eerste bergpunten van deze ronde voor het grijpen op Charles de Gaulle-Étoile.

ETAPPE 2: MEAUX - PROVINS (135KM)

Zien we in deze tweede vlakke etappe waaiers? Foto: Eurosport

De tweede etappe is een biljartlaken, dus ook hier liggen grote kansen voor de sprinters. Wat nog wel roet in het eten kan gooien zijn de kaarsrechte en onbeschutte wegen richting Provins. Deze laatste veertig kilometer zijn uitermate geschikt om waaiers te creëren en dus een kans voor de teams om een aanval op favoriet Annemiek van Vleuten te openen.

De finish loopt ook in deze etappe nog lastig omhoog. Een sprint op de macht lonkt in Provins. Zien we Lorena Wiebes hier weer haar duivels ontbinden?

ETAPPE 3: REIMS - EPERNAY (133KM)

We gaan vandaag de heuvels in met enkele pittige muurtjes in de finale. Foto: Eurosport

Op dag drie wacht een eerste heuveletappe. Deze rit door de champagnestreek zal door de aanvallers omcirkeld zijn om hier een kansrijke vlucht op poten te zetten.

Ook de puncheurs zullen hun blik op de aankomst Epernay gericht hebben. Vooral op de Côte de Mutigny (900 meter à 12,2%) kan er een verschil gemaakt worden, al moeten daarna nog een paar korte heuveltjes beklommen worden. Julian Alaphilippe bewees enkele jaren geleden dat er op deze muurtjes secondes gepakt kunnen worden, dus de gele trui zou hier weleens van schouder kunnen wisselen.

ETAPPE 4: TROYES - BAR SUR AUBE (126KM)

Er staan vandaga veel onverharde wegen op het programma en dat betekent spektakel. Foto: Eurosport

Voor de kijkers thuis zal deze etappe over gravelpaden door de wijnvelden misschien wel de mooiste plaatjes bieden. Deze Franse Strade Bianche langs 13 kilometer aan onverharde wegen, die overigens nog niet door hun mannelijke collega's werden verreden, kan de eerste schifting in het klassement veroorzaken.

Door de grove steentjes op dit traject kan pech je hier zomaar een goed eindklassement kosten en dus is voorzichtigheid geboden in deze op papier veelbelovende etappe.

ETAPPE 5: BAR-LE-DUC - SAINT-DIE-DES VOSGES (176KM)

Voor dezelange etappe moest de organisatie zelfs dispensatie aanvragen; wordt het een slijtageslag? Foto: Eurosport

Nog nooit stonden er in een vrouwenkoers zo veel kilometers op de teller als in deze karakteristieke tussenetappe richting de Vogezen. De organisatie moest zelfs dispensatie aanvragen om een parcours van 176 kilometer uit te tekenen.

De wegen glooien vandaag meer dan in de eerdere vlakke etappes, maar toch lijkt een massasprint hier waarschijnlijk. Met de zware etappes nog in het verschiet ligt hier de laatste kans voor de rensters met rappe benen.

ETAPPE 6: SAINT-DIE-DES-VOSGES - ROSHEIM (128KM)

Geen stilte voor de storm, maar deze heuveletappe zal door de aanvallers omcirkeld zijn. Foto: Eurosport

Waar de sprinters een dag eerder hun hart nog één keer konden ophalen, is dit de laatste kans voor de aanvallers, want hierna doemt het hooggebergte op. Aangezien er al vanuit de start omhoog gegaan wordt, kunnen hier al vroeg de eerste aanvallen ondernomen worden.

Of ze het tot het einde zullen uitzingen is echter verre van zeker, want het parcours is niet dusdanig zwaar, dat ook de sterkere sprinters hier misschien met ambities aan de start staan. Of hun teamgenoten nog fris genoeg zijn om de koers te controleren, valt te bezien.

ETAPPE 7: SELESTAT - LE MARKSTEIN (127KM)

Het zware slotweekend trapt af met de koninginnerit over drie zware cols van de eerste categorie. Foto: Eurosport

Vandaag staat de koninginnenrit op het programma. In de Vogezen moeten maar liefst drie kolossen van in totaal 2900 hoogtemeters bedwongen worden: de Petit Ballon, de Col du Platzerwasel en de Grand Ballon.

Al betrekkelijk vroeg in de etappe volgen de eerste twee klimmen (Petit Ballon en de Platzerwasel) elkaar snel op, waarna een lang tussenstuk volgt voordat de langste klim van de dag over de Grand Ballon de scherprechter zal vormen. Na deze laatste klim moeten de renster nog zeven kilometer door naar het skioord Le Markstein.

ETAPPE 8: LURE - LA SUPER PLANCHE DES BELLES FILLES (123KM)

Op de flanken van La Planche des Belles Filles wordt definitief beslist we deze eerste Tour de France Femmes wint. Foto: Eurosport

Pas sinds 2012 staat de Planche des Belles Filles op de radar van de Tour de France. Ook het damespeloton moest al een paar keer deze puist op. Zeven jaar geleden was Elisa Longo Berghini de laatste winnares boven de Planche des Belles Filles. Zij won toen met driekwart minuut voorsprong en is dus in deze slotetappe ook een van de favorieten voor de dagzege.

Deze eerste Tour de France Femmes einidgt met een ongeasfalteerde slotkilometer me stijgingspercentages van 24%. Een passend slot van een prachtige, afwisselende week koers, waarin ongetwijfeld de sterkste boven komt drijven.

