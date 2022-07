Tour de France Femmes

"Ik ben uit de problemen gebleven. Ik wist dat dit een dag was waarop ik enorm gefocust moest blijven. Het was goed dat we Sheyla Gutierrez in de vlucht hadden, daardoor konden we wat op adem komen nadat de vlucht was ingerekend."

"Het voelt precies als in de Tour de France voor mannen, waarin je heel erg op je hoede moet zijn in de kleine dorpjes en de smalle straatjes. Je kunt het je niet permitteren om je concentratie ook maar een seconde te verliezen. Dat maakt het rijden van deze koers zo lastig."

"Ik had wel bij de sprinters kunnen zitten, maar ik heb uiteindelijk gekozen om uit de problemen te blijven. Het was vooral weer een extra dag om bij te komen van mijn ziekte die ik eerder in de koers had. Bovendien is het mooi dat Marianne Vos in het geel heeft kunnen winnen ."

"Sprintetappes waren fijn"

Nu de relatief vlakkere etappes erop zitten, trekt het peloton de bergen in voor twee zware bergetappes. Daar moet Van Vleuten echt het verschil gaan maken, wil ze een gooi doen naar de gele trui. Ondanks dat de vlakke etappes haar niet per sé op het lijf geschreven zijn, was ze niet ontevreden over de etappes zelf.

"Eigenlijk was ik best wel blij met de sprintetappes, omdat het voor mij extra dagen waren om te herstellen van mijn ziekte. Ik heb geluk gehad met de opbouw van deze koers. Voor mij waren het goede hersteldagen, ik ben klaar voor de bergen."

Van Vleuten staat in het algemeen klassement op de achtste plek, op 1 minuut 28 van de huidige geletruidrager Marianne Vos.

