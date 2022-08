De gemeente Wageningen nodigt al haar inwoners uit om vrijdagavond naar het centrum van de stad te komen. Daar zal ‘ de allerbeste renster ’ gehuldigd worden door om 19:00 uur een toost uit te brengen op haar overwinningen.

“Afgelopen weekend won Annemiek van Vleuten op een indrukwekkende manier de Tour de France Femmes en bovendien schreef ze twee etappes op haar naam. Eerder dit jaar won ze ook de Giro. Twee ongelofelijke prestaties! Wageningen wil haar daarom graag in het zonnetje zetten. Dit doen we op een informele manier, zoals dat ook past bij Annemiek zelf,” zegt de gemeente op haar website

De gemeente roept op om een geel of roze outfit aan te trekken. De kleuren van respectievelijk de Tour de France en de Giro, die ze allebei won. Geïnteresseerden moeten wel hun eigen (alcoholvrije) drankje meenemen. Na de toost is er ruimte voor kinderen om met Van Vleuten op de foto te gaan.

Dominantie

Van Vleuten won afgelopen week op overtuigende wijze de eerste editie van de Tour de France Femmes. In de laatste etappes in de bergen was ze een stuk sterker dan haar voornaamste concurrente Demi Vollering. Vollering eindigde op bijna vier minuten in het klassement.

Annemiek van Vleuten is bezig aan haar een-na-laatste seizoen als wielrenster. De 39-jarige liet eerder dit jaar weten na dit seizoen nog maximaal een jaar door te willen gaan.

Vingegaard

Jonas Vingegaard, de winnaar van de Tour bij de mannen werd ook gehuldigd na zijn winst. Op het Radhuspladsen in de Deense hoofdstad Kopenhagen stonden duizenden Denen hem toe te juichen.

