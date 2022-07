Tour de France Femmes

De etappe van vandaag leek in veel opzichten verdacht veel op die van gisteren. Oké, de rit van vandaag was bijna 50 kilometer korter dan die van gisteren, maar desondanks zagen we dezelfde dingen gebeuren.

Vooraf was het moeilijk om te voorspellen of een clubje vluchters voor de overwinning zou gaan of dat er wederom gesprint zou gaan worden om de overwinning. Al vroeg in de etappe ontstond er een kopgroep met een aantal sterke rensters, die laat in de rit werden bijgehaald.

Een andere gelijkenis met de etappe van gisteren was de valpartij, waarbij dit keer Lorena Wiebes betrokken was. Met zo'n 22 kilometer voor de finish viel de Nederlandse sprintster van DSM op nog onverklaarbare wijze, maar feit was wel dat ze er niet zonder kleerscheuren vanaf kwam - letterlijk. Haar broek en shirt lagen goed open en aan de schaafwonden op haar armen was het duidelijk dat ze met hoge snelheid tegen het asfalt was gegaan.

Wiebes op achterstand

Het peloton, waarin onder anderen Annemiek van Vleuten en Marianne Vos zaten, haalde de kopgroep een aantal kilometers voor de streep in en dus konden de vrouwen zich op gaan maken voor de tweede print in evenzoveel dagen.

Zonder Wiebes, die gisteren met een straatlengte voorsprong de snelste was , was de aanloop voor deze sprint een stuk spannender. Achter Ellen van Dijk, die hoogstpersoonlijk de vluchters inrekende, lijnden de sprintsters zich één voor één op.

In de sprint zocht Vos het perfecte moment om te gaan, en dat moment vond ze. Ze ging al snel voorbij aan Bastianelli en gaf haar voorsprong niet meer weg. Zo dominant als Wiebes won was het zeker niet, maar desondanks was het overduidelijk dat de geletruidraagster verreweg de snelste was.

