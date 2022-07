Tour de France Femmes

Denk je aan het vrouwenwielrennen dan denk je aan Marianne Vos. Een icoon in de wielersport die al jarenlang tot de absolute wereldtop behoort. Met 241 profzeges en 641 top-10 resultaten in 750 races is Marianne Vos de Greatest of All Time te noemen. Vos is één van de belangrijkste namen in de wielergeschiedenis. Een Eddy Mercxk is de Marianne Vos van het mannenwielrennen.

Ik fiets graag

Maar wie Marianne kent weet dat ze de bescheidenheid zelve is. In een portret van Sporza over Marianne Vos beantwoordt ze de vraag of zij de GOAT is met een antwoord dat alleen Vos zou geven: "Ik ben Marianne en ik fiets graag."

Vos pakte in haar carrière maar weinig prijzen niet. In het veld, op de baan en op de weg wist Vos bijna alles te winnen. Wereldkampioenschappen, olympische medailles, Europese kampioenschappen. Noem ze maar op. De gele trui in de Tour de France ontbrak nog. Gewoon, omdat die wedstrijd niet bestond. Dit jaar kreeg Vos die kans en ze greep die meteen.

De gele Vos

In de eerste etappe werd ze tweede achter Lorena Wiebes. Een dag later zag Vos het perfecte moment om samen met een groepje favorieten te ontsnappen uit het peloton. De sprint won ze met overmacht en de gele trui nam ze over van Wiebes. Vos in het geel. Zoals het hoort te zijn.

