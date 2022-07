“We proberen het parcours zo attractief mogelijk te maken voor het publiek en de kijkers thuis”, aldus koersdirectrice Marion Rousse. “Een tijdrit valt vaak iets minder in de smaak en daarom hebben we bij deze eerste editie gezegd: liever niet.”

Wat niet is, kan trouwens nog komen. “Het is voor de komende jaren zeker niet uitgesloten om alsnog een tijdrit te verrijden, want we weten allemaal hoe belangrijk deze discipline kan zijn voor het algemeen klassement”, vervolgt Rousse.

Volgens Ellen van Dijk, niet geheel toevallig wereldkampioene tijdrijden, gaat het niet puur om kijkcijfers. “Het gaat er ook om dat we een ronde rijden die alle aspecten van het wielrennen belichaamt. Daarom hoort een tijdrit erbij”, aldus de Nederlandse, die bijval lijkt te krijgen van Elisa Longo Borghini.

Longo Borghini zou in de strijd om de gele trui en eindwinst met een tijdrit in het voordeel zijn ten opzichte van favoriet Annemiek van Vleuten, maar de Italiaanse vindt het niet correct om tijdens de eerste Tour de France Femmes te veel kritiek te uiten op de uitgestippelde route.

Al met al lijkt het erop dat als de koers de komende jaren groter groeit een (korte) tijdrit niet lang meer op zich kan laten wachten.

