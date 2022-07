Tour de France Femmes | Waarom stond Wiebes in gele trui met huilende baby op het podium?

De verrassing was groot toen Wiebes zich met een baby in haar handen meldde op het podium. In eerste instantie vond de baby het best leuk, de pluchen leeuw zorgde voor exact de juiste afleiding, maar hoe langer het duurde, hoe spannender het toch wel werd voor Noortje.

Het werd zelfs zo spannend dat het kindje in huilen uitbarstte. Prachtige plaatjes natuurlijk en de foto’s vinden ongetwijfeld hun weg naar een goed gevuld babyboek, maar hoe zit dit verhaal nu in elkaar? Want, voor de goede orde; het is niet de baby van de vrouw die de winnende sprint afleverde.

Weddenschap

Er is geen familie thuis ultiem verrast, er is geen zwangerschap verborgen gehouden… er is simpelweg een weddenschap afgesloten. Wiebes rijdt nu (nog) in het shirt van Team DSM, maar toen de sprintster en oud-ploeggenote Esther van Veen tussen 2018 en 2020 samen voor Parkhotel Valkenburg reden, konden de twee het goed met elkaar vinden.

Zo goed dat Wiebes en Van Veen goede vriendinnen werden. Die vriendschap is nog altijd hecht. Zo hecht dat er een weddenschap werd afgesloten: als jij in Parijs de gele trui pakt, mag baby Noortje mee naar het podium.

Zo gezegd, zo gedaan. Wiebes won de spannende sprint van Marianne Vos en het tafereel op het podium was prachtig!

