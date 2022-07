Tour de France Femmes

"Wat een overwinning. Deze is voor de hele ploeg. Ik houd van jullie allemaal", jubelde Ludwig na afloop. "Gisteren was een vreselijke dag. Het team heeft zoveel werk verricht om mij niet te veel tijd te laten verliezen."

"Dat ik het nu goedmaak en een etappe win in de Tour de France met de nationale kampioenstrui aan is echt geweldig. Ik had niet eens de beste positie in de laatste bocht, maar ben er vol voor gegaan. Het is nauwelijks te bevatten dat ik zelfs Marianne Vos heb verslagen. Beter dan dit wordt het niet."

