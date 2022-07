Het palmares Van Vleuten is natuurlijk om van te watertanden: drievoudig wereldkampioen, olympisch kampioen, drie keer winnaar van de Giro Donne en talloze overige overwinningen. Inmiddels is ze 39 jaar, maar nog altijd niet versleten. Sterker nog, ze reed tijdens Luik-Bastenaken-Luik en de Giro Donne haar beste waarden ooit.

Topfavoriete

Het is dan ook niet meer dan logisch dat Van Vleuten de topfavoriete is. In de eerste week zal ze vooral attent moeten zijn om geen onnodige schade op te lopen. Aangezien ze op papier de beste is tijdens de lange zware beklimmingen, moet ze haar slag slaan tijdens de laatste twee bergetappes.

Haar ploeg Movistar is wellicht onervaren, maar het scheelt dat de rensters het geel vermoedelijk pas in het slot van de Tour de France Femmes hoeven te verdedigen. En bovendien, in de Giro hebben de ploeggenoten Van Vleuten alvast met succes ervaring opgedaan in een grote etappekoers.

Demi Vollering

Mocht Van Vleuten niet de winst opeisen, dan heeft Nederland met Demi Vollering nog een ijzer in het vuur. De winnares van La Course vorig jaar rijdt uitstekend bergop. Zo won ze dit jaar de Brabantse Pijl en de Ronde van het Baskenland. In de Spaanse etappekoers won ze zelf alle drie de etappes.

Het enige vraagteken is of Vollering zich in het echte hooggebergte kan meten met Van Vleuten. Daar staat tegenover dat ze van haar ploeg SD Worx veel hulp kan verwachten.

Andere kanshebbers

Marianne Vos is Nederlands' derde troef, al is de eindwinst waarschijnlijk te hoog gegrepen. Vos is rap en kan bergop best mee, maar de hoogste toppen lijken voor haar te veel gevraagd. In de heuveletappes en de sprints kan ze wel voor dagwinst gaan.

Elisa Longo Borghini is een andere kanshebber op de winst. In de Giro (de koers die ze al twee keer won) moest ze nog genoegen nemen met de vierde plaats. Eerder dit jaar won de ervaren Italiaanse nog de Britse Women's Tour.

Allround

Katarzyna Niewiadoma is allround en pakt regelmatig haar ereplaatsen mee. Haar laatste overwinning dateert echter alweer van drie jaar geleden. De renster van Canyon / SRAM Racing moet sowieso een goed klassement kunnen rijden.

Dit geldt ook voor de 38-jarige Mavi Garcia. De renster van UAE finishte als derde in de Giro Donne. Ze won dit jaar zowel de Spaanse wegrace als de tijdrit.

Duitsland heeft met Liane Lipert een goede troef, terwijl de Deense kampioene Cecilie Uttrup Ludwig al drie keer de Strade Bianche won. De laatste krijgt steun van Marta Cavalli, de sterke nummer twee van de Giro. Ook dit duo is gevaarlijk voor Van Vleuten.

