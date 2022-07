Na de zware graveletappe van gisteren stond er ook vandaag weer een zware etappe op het programma. Het peloton trok, met Marianne Vos in de gele trui, van Bar-le-Duc naar Saint-Dié-des Vosges over ruim 176 kilometer, en daarmee is deze etappe de langste koers in deze editie van de Tour de France Femmes en de langste etappe ooit in een vrouwenkoers.

Lange tijd leek er niet zoveel te gebeuren in deze lange etappe. Al vroeg ontstond er een kopgroep van vier vrouwen. Berteau, Christoforou, Newsom en Louw namen al snel een voorsprong van enkele minuten op het peloton.

Enorme valpartij

Op 44 kilometer van de streep ging het echter helemaal mis in het peloton. Rechtsvoorin de massa leek er een renster in aanraking te komen met een andere renster, waardoor er tientallen rensters tegen de grond gingen. Onder anderen Chantal Van den Broek-Blaak kwam gehavend uit deze zware crash. De Nederlandse hield er een flinke schaafwond over aan haar rechterarm.

Dat deze zware valpartij slachtoffers zou maken, stond buiten kijf. De meest prominente uitvaller door de crash was Emma Norsgaard Bjerg, teamgenote van Annemiek van Vleuten bij Movistar.

Wiebes oppermachtig

Nadat het peloton na de crash weer op de fiets zat kon het wederom jacht maken op de kopgroep, die nog maar uit twee rensters bestond. Berteau en Christoforou waren gedemarreerd van de andere twee medevluchters, en hielden het relatief lang vol. Op 2,5 kilometer van de streep werden de twee koplopers ingerekend en konden de sprinsters zich klaarmaken voor een massasprint.

In die sprint maakte een van de kanshebsters voor de zege een kapitale fout. Elisa Longo Borghini stuurde naar links, terwijl het parcours naar rechts liep. Daardoor was de Italiaanse van Trek-Segafredo kansloos voor de etappezege en verloor ze ook 9 kostbare seconden in het algemeen klassement, waar ze op dat moment de vijfde positie bezette.

Zonder Borghini was het Wiebes die haar favorietenrol waarmaakte. Niemand kwam ook maar enigszins in de buurt van de Nederlandse, die eerder tijdens deze Tour de France Femmes ook al zegevierde tijdens de openingsetappe op de Champs-Élysées.

