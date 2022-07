De eerste etappe van de eerste editie van de vernieuwde Tour de France van vrouwen zou een massasprint worden. Dat leek het peloton al te hebben afgesproken. Enkele aanvallen van bijvoorbeeld Mischa Bredewold, Emily Newsom, Pauline Allin en Glady Verhulst waren vrijwel kansloos.

Bergpunten

Mede door enkele tussensprints onderweg verdween de voorsprong van verschillende koplopers als sneeuw voor de zon. Dat de groene trui gewild is, werd duidelijk bij de eerste tussensprint. Sprintkanonnen als Vos en Wiebes sprintten daar om de punten.

Nadat Kopecky als eerste binnenkwam bij het tweede tussenpunt lagen er ook nog twee bergpunten klaar. Op de geïproviseerde klim, Charles de Gaule - Etoile, 0,8 kilometer á 1,8%, was het Femke Markus die de punten pakte. Ze is zo de eerste drager van de bergtrui deze Tour de France.

Sprinten

Op 15 kilometer van de finish ging de Franse Gladys Verhulst op avontuur. De rasaanvalster leek op zes kilometer van de finish nog kansrijk. Ze had een voorsprong van een halve minuut. Toen het peloton er echt aan begon te trekken was het over voor de nummer twee van het Franse kampioenschap. Op 2,5 kilometer werd ze bijgehaald.

In de sprint waren het de verwachte vrouwen die de toon zetten. Vos en Wiebes zaten al vroeg vooraan, aan precies een andere kant van de weg. Aan de rechterkant was het Vos die als eerste aanzette. Wiebes kwam daar echter snel overheen en pakte zo eenvoudig haar etappezege.

Overstap

Haar ploeg DSM zal wellicht met gemengde gevoelens naar de zege van Wiebes kijken. Eerder vandaag werd bekend dat Wiebes haar contract bij de Nederlandse ploeg laat ontbinden om voor sterrenformatie SD-Worx te rijden.

Eerste editie

De Tour de France Femmes is een opleving van de Tour de France voor vrouwen die in de jaren ‘80 gereden werd. Nadat de inmiddels afgeschaalde versie in 2009 helemaal van de kalender verdween, ontbrak er een serieuze rondewedstrijd in Frankrijk. Van 2014 tot 2021 werd nog wel La Course georganiseerd, maar een Ronde van Frankrijk is die eendaagse of tweedaagse wedstrijd niet te noemen.

