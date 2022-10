Koersdirecteur Marion Rousse zou de staf al meerdere keren bezocht hebben de afgelopen tijd. Ook is de burgemeester enthousiast in zijn reactie over de mogelijke selectie: "gendergelijkheid is een belangrijk onderdeel van ons sportbeleid. We zijn blij dat de Tour de France Femmes weer op het programma staat en dat onze stad genoemd wordt om het evenement te ontvangen.”

Tour de France Femmes | Van Vleuten wint de Tour op de Super Planche ondanks vier (!) fietswissels

32 jaar moesten de vrouwen wachten op een echte Tour de France Femmes. De 2022 editie was direct een groot succes. Veel mensen langs de kant van de weg, thuis achter de buis en een aanvallende koers om van te smullen. Annemiek van Vleuten was na acht dagen de sterkste.

Tour de France Femmes | Oppermachtige Van Vleuten strooit met minuten in zevende etappe

2023

De 2023 van de Tour de France Femmes heeft hoogstwaarschijnlijk wederom acht etappes. De eerste rit is op dezelfde dag als de laatste rit van de mannen. De routes voor zowel de mannen als de vrouwen wordt 27 oktober bekendgemaakt.

