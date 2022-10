Donderdagmiddag werd het parcours van de tweede editie van de Tour de France Femmes bekendgemaakt en titelverdediger Annemiek van Vleuten was aanwezig in Parijs. "Heel leuk om hier te zijn en om de beelden van mijn Tourwinst weer te zien", vertelt ze aan Eurosport.

De veertigjarige Van Vleuten was in juli met afstand de sterkste in de eerste editie van de Tour voor vrouwen. Nummer twee, Demi Vollering, stond op bijna vier minuten achterstand na de slotrit op La Planche des Belles Filles.

Tour de France Femmes | Van Vleuten wint de Tour op de Super Planche ondanks vier (!) fietswissels

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | Cruciale bergetappe naar Tourmalet en afsluitende tijdrit in Pau 7 UUR GELEDEN

Laatste Tour de France

Van Vleuten is vooral blij voor de toekomst van het vrouwenwielrennen. "Het is goed dat ze de Tour de France Femmes weer achter de mannenversie organiseren, daar kunnen we mee verder als sport. Ik heb er zelf echter minder profijt van, want volgend jaar wordt mijn laatste Tour", legt Van Vleuten uit.

De klimster van Movistar is vooral blij dat de Tourmalet is opgenomen in het parcours. "Dat vind ik tof, maar voor mij hadden er wel meer aankomsten bergop in gemogen. Nu heb ik maar een dag om echt het verschil te maken, de andere etappes moet je ook alert zijn, want ze zijn niet gemakkelijk."

Kunstje herhalen

Op de vraag of Van Vleuten haar seizoen van vorig jaar kan herhalen is Van Vleuten duidelijk. "Nee, dat kan niet en dat is ook niet mijn doel. Ik wil een aantal mooie koersen winnen, vooral omdat ik volgend jaar in de regenboogtrui mag rijden."

Van Vleuten won dit seizoen naast de Tour de France Femmes ook de vrouweneditie van de Giro d'Italia en de Vuelta a España. Bovendien won de Omloop het Nieuwsblad, Luik-Bastenaken-Luik en werd ze wereldkampioen in Wollongong.

WK wielrennen | Ongelooflijk! Ondanks breuk in elleboog - Van Vleuten wordt wereldkampioene

