De finish van de Tour de France is sinds de eerste editie in 1903 altijd in Parijs geweest. Alleen de eerste twee edities finishten net buiten de stad in Ville-d'Avray.

Het is traditie dat de beslissing in het algemeen klassement valt op de voorlaatste dag. Tijdens de slotetappe rijden de renners sinds 1975 na een korte aanloop naar een circuit in Parijs waarna de finish (meestal een massasprint) volgt op de Champs-Élysées.

In 2024 wijkt koersorganisator ASO hier dus vanaf. In Parijs zijn dan immers de voorbereidingen op de Olympische Spelen in de stad in volle gang. De spectaculaire openingsceremonie op de Seine vindt plaats op vrijdag 26 juli. De Tour wordt gehouden van zaterdag 29 juni tot en met zondag 21 juli. Een combinatie Tour de France en Olympische Spelen is, vooral vanwege veiligheidsredenen, moeilijk te realiseren.

De ASO heeft daarom in Nice, dat in 2020 nog het Grand Départ verzorgde, een alternatief gevonden. De lange Promenade des Anglais verzorgt de finish van de slotetappe. De Italiaanse krant verwacht dat de koersorganisator dit nieuws donderdag definitief bevestigt door middel van een persbericht.

Start in Florence

De start van de Tour de France van 2024 vindt plaats op het Piazzale Michelangelo in Florence. De finish van de eerste etappe is in Rimini. Pas in de vierde etappe steekt het peloton de Franse grens over.

Vorige maand presenteerde de organisatie al het parcours van 2023 . De renners starten in Baskenland en doen tijdens de zware drie weken onder andere de Alpenreuzen Grand Colombier en de Mont Blanc aan. De finish is 'gewoon' in Parijs.

