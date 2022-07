Tour de France

Cavendish' team Quick Step-Alpha Vinyl gaf dit jaar de voorkeur aan de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen, waardoor de kansen van de Brit om het record te breken in ieder geval met een jaar zijn vertraagt.

Cavendish is nu 37 jaar, dus de tijd begint wel enigszins te dringen voor de 34-voudig etappewinnaar. Ondanks zijn leeftijd heeft Cavendish echter geen plannen om de fiets op te bergen en heeft hij meer vertrouwen dan ooit dat het record ooit alleen op zijn naam zal staan.

"Ik weet dat ik weer zal winnen", vertelde Cavendish, die op het punt staat om Quck Step-Alpha Vinyl te verlaten , tegen de BBC. "Het is wat het is, natuurlijk zou ik het graag doen, ik heb mijn hele carrière er altijd omheen gebouwd.

Professional

"Maar uiteindelijk ben ik een professional en ik rijd voor een team met 30 renners. Je moet niet teveel in de emotie raken en ernaar kijken als een baan denk ik."

"Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik weet dat ik in de vorm was om daar te winnen. Ik ben in de laatste tien jaar niet beter in vorm geweest dan nu en het is zonde dat ik dat nu eigenlijk een beetje verloren heb zien gaan."

"Ik zie mezelf niet met pensioen gaan, ik denk dat zolang ik weet dat ik kan winnen, ik mijn carrière zal voortzetten. En ik weet dat ik weer ga winnen, dus ik ga lekker door en hopelijk kan ik in de Tour nog een etappe pakken."

