Tour de France | “Ik moest van ver komen, maar deze is voor mijn vrouw en zoon” - Groenewegen

Groenewegen klopte in de sprint geletruidrager Wout van Aert met een centimeter verschil. Groenewegen had in 2018 en 2019 ook al etappes gewonnen in ‘Le grande boucle’, maar deze eerste na de valpartij in Polen is extra bijzonder voor de Amsterdammer.

“Ik moest van ver komen en ik wil mijn team, vrienden en familie bedanken dat ze me geholpen hebben om weer terug in de Tour te komen”, zegt hij in het flashinterview na de finish. “Het was een mentaal lastig gevecht om te komen waar ik nu sta. Ook voor mijn familie was het zwaar, maar deze is voor mijn vrouw en zoon.”

Groenewegen kwam in aanloop naar de sprint nog wel wat moeilijkheden tegen. Hij was betrokken bij een valpartij op tien kilometer van de finish, maar werd op tijd weer teruggebracht. Ook tijdens de laatste bocht op 800 meter van de finish had hij moeite om zijn positie te behouden.

Kleine voorsprong

“Ik had moeite in de laatste bocht, maar op de finishlijn was het toch genoeg. Ik kan het nauwelijks bevatten.” Hoewel Groenewegen slechts een hele kleine voorsprong had op Van Aert leek hij redelijk zeker van zijn overwinning. Toch wist hij het ook niet zeker. “Ik had veel meer snelheid dan Wout, maar het dichtbij elkaar. Na de Tour van 2019, toen Mike (Teunissen red.) met een centimeter verschil won, grapten we dat je altijd moet juichen zodat je de winst kan claimen.

Ik zat ingesloten, maar ik ben teruggebracht in een hele goede positie. Ik had moeite in de laatste bocht, maar op de finishlijn was het genoeg. Ik kan het nauwelijks bevatten. Ik had veel meer snelheid dan Wout, maar het zat dichtbij. Na de tour van 2019 toen Maik (Teunissen red.) met een centimeter verschil won, grapten we dat je altijd moet juichen om de winst te claimen.

