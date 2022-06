"Iedereen die ik spreek zegt dat de Tour de France geweldig is", vertelt Ganna bij The Cycling Show van Eurosport. "Misschien moeten we dit interview na afloop nog eens doen. Dan weet ik of het waar is."

Gele trui

Wanneer INEOS Grenadiers hem opneemt in de Tourselectie is hij in Kopenhagen de topfavoriet voor de eerste gele trui. "Ik hoop op veel wind en dat ik mijn benen kan laten spreken. Uiteraard ga ik voor de winst. Anders zou het afzien helemaal voor niets zijn geweest."

Naast zijn persoonlijke ambities wil hij ook belangrijk zijn voor zijn ploeggenoten van INEOS Grenadiers. "Wij behoren tot de sterkste teams in de Tour en dat willen we graag laten zien. Met Daniel Felipe Martinez hebben we bovendien een goede renner voor het klassement. Dat hij sterk is in de bergen heeft iedereen inmiddels wel gezien."

Kasseien

Mogelijk kan Ganna ook van waarde zijn in de vijfde etappe . In de rit van Lille naar Wallers Arenberg staan er meerdere kasseistroken op het programma. Als voormalig winnaar van Parijs-Roubaix onder 23, hoopt hij zijn kopmannen te kunnen ondersteunen. Toch reed hij de 'grote' Parijs-Roubaix nog niet uit.

"Je moet tijdens die klassieker ook geluk hebben", verklaart Ganna dit hiaat. "Tijdens de laatste editie had ik mechanische pech. Het kostte daarna te veel energie om weer terug te komen in het peloton. Gelukkig won Dylan van Baarle die dag. Hopelijk kunnen we deze etappe op dezelfde manier afsluiten."

Over het rijden op kasseien is hij duidelijk. "Het is qua ondergrond een enorm contrast met de baan. Het is afzien, echt alles doet pijn."

Waar kijk je?

