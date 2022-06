In aanloop naar de Tour de France is er plots een oude vijand opgedoken: corona. Jumbo-Visma besloot gisteren als eerste haar renners terug te trekken uit de Ronde van Zwitserland, maar zoals inmiddels duidelijk is geworden zijn zij zeker niet de enige.

Bobbie Traksel denkt dat Jumbo-Visma, dat natuurlijk over een paar weken met veel ambitie naar Kopenhagen vertrekt, een verstandige beslissing heeft genomen. "Je moet hier heel voorzichtig mee zijn, geen risico's nemen."

Vanochtend kwam het nieuws naar buiten dat andere ploegen het voorbeeld van Jumbo-Visma volgen. Bahrain-Victorious, UAE Emirates en Alpecin-Fenix stappen ook niet meer op voor de zesde etappe . Alle drie de ploegen hebben coronabesmettingen binnen de gelederen en dus kunnen we inmiddels wel spreken van een heuse brandhaard in Zwitserland.

EF-EDUCATION

EF-Education besloot ondanks vier besmettingen wel haar resterende twee renners in koers te houden. Waar die andere teams dus voor zekerheid kozen, durven zij het risico wel. Al spelen hier misschien ook wel andere motieven een belangrijke rol.

"Zij zijn verwikkeld in een strijd tegen degradatie ", snapt Traksel ook die beslissing van Jonathan Vaughters en co wel. "EF en Israel-Premier Tech zullen zo lang mogelijk voor elk punt blijven rijden."

MAATREGELEN

Of de nieuwe uitbraak gevolgen zal hebben voor de organisatie van de Tour durft Traksel niet te zeggen. "Ik weet niet of dat mogelijk zal zijn, maar ik verwacht bijvoorbeeld geen publiek bij de bussen en renners."

Thijs Zonneveld - vandaag co-commentaar op Eurosport bij de Ronde van Zwitserland - voorziet ook problemen richting Tour. Hij schetst drie verschillende scenario's waaraan stuk voor stuk nadelen kleven. Het wordt dus mogelijk kiezen tussen kwaden voor Christian Prudhomme en de ASO.

ALARMBELLEN

"De hele wereld - en dus ook de wielerploegen - was de laatste tijd corona een beetje vergeten. Misschien zijn dit wel de alarmbellen die men nodig had om weer alert te zijn op corona en zich in alle voorzichtigheid voor te bereiden op de Tour."

WAAR KIJK JE?

