Het is niet onlogisch dat Landa komend jaar graag in de Tour rijdt in plaats van de Giro. Zoals gezegd zijn de eerste drie ritten in het Baskenland en volgens Noticias de Gipuzkoa zorgt dit voor ongekende motivatie bij Landa. Hij zou de start in Bilbao voor geen goud willen missen.

Weg van de Italiaanse tijdritkilometers

Daarnaast is het parcours van de Tour in 2023 vele malen gunstiger voor Landa dan het routeboek van de Giro. In Italië worden maar liefst drie tijdritten gereden van in totaal 80 kilometer, terwijl in Frankrijk slechts een tijdrit van iets meer dan 20 kilometer op het programma staat. Landa staat bekend als een van de slechtste tijdrijders van het peloton en verspeelde al meerdere keren een goed klassement in de race tegen de klok.

Landa zal zich vermoedelijk voorbereiden op de Tour door de Ronde van Valencia te rijden, Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland. Vervolgens moet er via een aantal klassiekers in de Ardennen in hoogvorm naar de start van de Tour de France in Bilbao worden afgereisd.

Mikel Landa heeft de Tour de France niet meer gereden sinds 2020 , toen hij vierde werd achter Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Richie Porte. In 2021 was het zijn doel om na de Giro d'Italia in Frankrijk te rijden, maar Landa kwam al vroeg in de Giro ten val en brak zijn sleutelbeen. De Spanjaard was niet op tijd hersteld om aan de start van de Tour te staan.

Dit jaar lag de piek van Landa duidelijk in de Giro, want in de Vuelta was de Bask geen schim van zichzelf. Het klassement werd al vroeg vergooid en ook een dagsucces zat er niet in. Verrassend genoeg was Landa enkele weken later wel weer in hoogvorm, toen hij knap derde werd in de Ronde van Lombardije achter Pogacar en Mas.

