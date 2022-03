De serie Drive to Survive is al vier jaar lang een kijkcijferkanon op Netflix. In deze serie over Formule 1 worden verhalen die voor de televisiekijker normaal gesproken verborgen blijven aan het publiek getoond. Cameraploegen hebben toegang achter de schermen en leggen ieder kwaad woord op de gevoelige plaat vast. Dezelfde makers, productiebedrijf Box to Box, gaan ook de versie van de Ronde van Frankrijk maken.

De producenten zijn deze maand al begonnen met filmen. De serie zal begin 2023 op de streamingsdienst verschijnen. Het eerste seizoen zal acht afleveringen van 45 minuten kennen.

Ad

Wielrennen Wielrennen | “Een gelukkige renner kan rap zijn, een boze nóg sneller” - ontmoet Treks psycholoog 2 UUR GELEDEN

De ploegen die gevolgd worden zijn. AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Ineos-Grenadiers, Jumbo-Visma. Groupama FDJ en Quick Step-Alpha Vinyl.

UAE doet niet mee

De ploeg van Tadej Pogacar, winnaar van vorig jaar, zou hebben bedankt om mee te doen aan de serie. Net als Max Verstappen in de serie F1-versie zou UAE Team Emirates hebben geweigerd om mee te werken.

Binnen de Formule 1 ontstond wat onvrede na het vierde seizoen van de serie. Verschillende verhaallijnen zouden opgeklopt zijn en weinig met de werkelijkheid te maken hebben.

Dat een eigen ‘achter-de-schermen-docu’ ook kan leiden tot problemen ondervond schaatsploeg Team Zaanlander. Hoofdcoach Jillert Anema kwam vlak voor de Spelen in opspraak omdat hij verschillende schaatssters waaronder Ireen Wüst zou hebben beledigd.

Tennis

Na het wielrennen, voetbal, schaatsen en Formule-1 lijkt er ook een tennisserie aan te komen. Netlfix maakt een serie over tennissers op Grand Slams. Tijdens de Australian Open werden er al beelden geschoten.

Wielrennen Wielrennen | “Een gelukkige renner kan rap zijn, een boze nóg sneller” - ontmoet Treks psycholoog 2 UUR GELEDEN