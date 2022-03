Het succes van de serie ‘Drive to Survive’ heeft de ogen geopend van allerlei andere sporten, die hopen op een zelfde manier te kunnen profiteren als de Formule 1 heeft gedaan. Mede dankzij de Netflix-serie steeg de populariteit in de Verenigde Staten tot grote hoogte, wat wel eens lucratief kan uitpakken.

Beter goed gejat dan slecht verzonnen, denkt nu de ene na de andere tak van sport. En filmen tijdens de Tour de France kan wel eens dat duwtje in de rug zijn wat het peloton goed kan gebruiken. ASO, Netflix en acht wielerploegen zijn met elkaar in gesprek om een nieuw project op te zetten, meldt The Telegraph

Movistar

Ook productiebedrijf Box to Box Films is aan boord. Dat klinkt niet heel spannend, maar dit is hetzelfde bedrijf dat betrokken was bij het op poten zetten van de Formule 1-reeks. Overigens zijn Netflix en het peloton geen totaal onbekenden van elkaar, getuige de docu ‘El Día Menos Pensado.'

In deze docu wordt Movistar op de voet gevolgd en het inkijkje achter de schermen bij de Spaanse ploeg deed veel wielerliefhebbers al smullen. Zodra er bij Movistar iets gebeurt, wordt nog vaak teruggegrepen op de gang van zaken die via Netflix inzichtelijk is gemaakt.

Pogacar

Vandaar de interesse van diverse ploegen om ook onderdeel te worden van een Netflix-serie, al zou het waarschijnlijk wel helpen als de volgende editie van de Tour een stukje spannender verloopt dan de vorige, toen Tadej Pogacar domineerde.

Eén van de succesfactoren van de Formule 1-reeks is dat de hegemonie van Lewis Hamilton en Mercedes werd doorbroken door Max Verstappen en Red Bull. Het vierde seizoen, dat bijna begint, wordt mede daardoor – en natuurlijk dankzij de geniale climax in Abu Dhabi – omgeven door torenhoge verwachtingen.

