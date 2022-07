Al aan het begin van de koers voelde Van Aert zich niet op zijn gemak: "Ik zat niet lekker aan het begin en de wegen waren veel te gevaarlijk. Iedereen had wel stress verwacht, maar we gingen door allemaal kleine dorpjes, versmallingen en dingen op de weg. Ik had het daar echt niet lekker en ik wilde geen risico nemen. Precies toen ik naar voren wilde omdat het moest, crashte ik."

Vanaf dat moment werd het een gevecht voor de Belg: "Ik deed mezelf pijn, maar verloor ook wat vertrouwen om voor posities te vechten. Toen heb ik de andere jongens down gelaten. Vanaf dat moment was het telkens terug naar voren rijden ipv vechten om positie voor op de kasseien. Ik vocht vanaf dat moment met mezelf."

Ad

Voor Van Aert en zijn ploeg was het een teleurstellende dag: "Dit was zeker niet de dag waarop we hoopten. Ik denk zelfs dan moet je proberen om je mindset te veranderen. Gisteren vochten we op kop, vandaag in de achterhoede. Ik denk dat iedereen het gisteren leuker vond, maar deze dagen zitten er ook wel eens tussen."

Wielrennen Tour de France | Van Aert behoudt gele trui ondanks dramatische dag - check hier alle klassementen EEN UUR GELEDEN

Tour de France | De valpartij van Van Aert

Kopmannen

Toch waren er ook positieve punten vandaag vond Van Aert: "We hebben Vingegaard nog goed in het klassement kunnen houden, dus ik ben wel trots op het team dat we onze schouders eronder hebben gezet in de achtervolging en we gaan blijven vechten."

Voor Van Aet zelf was het ook nog een meevaller dat hij het geel nog heeft: "Het is een grote verassing dat ik gele trui nog heb. Ik reed zo ver en vaak achterin dat ik niet had gedacht om de gele trui te behouden. Op het einde had ik ook geen kracht meer in mijn benen. Het is leuk om het geel een extra dag te hebben en ik ga ervan genieten bij de start op Belgische bodem."

Vingegaard moest teruggebracht worden vanwege materiaalpech. De Deen geeft aan dat hij dat achteraf gezien anders op had moeten lossen: "Het was erg stressvol en hectisch vandaag. Er gebeurde iets met mijn ketting en toen zat hij vast. Achteraf gezien had ik gewoon moeten stoppen om de ketting er opnieuw op te leggen, maar ik was gestressed. Dat soort dingen gebeuren in het wielrennen.

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Wielrennen Tour de France | Primoz Roglic had schouder uit de kom na val in vijfde etappe EEN UUR GELEDEN