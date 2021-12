Van Aert kondigde recent aan dat het naar Parijs brengen van de groene trui hem een mooi en reëel doel lijkt. Bij Alpecin liggen de ambities van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen op hetzelfde vlak en dus kan er nog wel eens een mooie strijd ontstaan. Een strijd waarvan Roglic hoopt dat die niet ten koste gaat van hem.

Roglic was de voorbije jaren de aangewezen kopman van Jumbo-Visma en was vooral in 2020 dichtbij het winnen van de Tour, tot die laatste, vermaledijde tijdrit waarin Tadej Pogacar hem voorbijging. Vorige zomer kon de Sloveen zijn ambities niet waarmaken als het gevolg van een zware valpartij in de eerste week.

Tot dusver werd Roglic altijd gesteund door Van Aert, die pas voor eigen kansen ging als die zich voordeden en als de hoofdtaken waren volbracht. De vraag is of de ambities voor groen en geel naast elkaar kunnen bestaan of dat er toegelegd moet worden.

“Een goede vraag”, vindt ook Roglic, zo geeft hij aan in gesprek met Het Laatste Nieuws . “We hebben kanshebbers voor geel, voor groen en zelfs voor de bollen met Sepp Kuss. De ploeg moet beslissen wat het hoofddoel wordt en op basis daarvan moeten we vervolgens plannen smeden.”

“Wout en ik ondersteunen elkaar, dat is de intentie. We moeten eigenlijk manieren vinden waarop hij etappes kan winnen en ik tijdwinst kan pakken. Dat is het optimale scenario, maar zo’n scenario moeten we wel heel goed uitdokteren.”

Pogacar start in Vuelta

Hoewel het tot twee keer toe mislukte om de Tour de France te winnen en hij één keer wel heel dichtbij het verwezenlijken van zijn doel kwam, is finishen in de gele trui geen obsessie voor Roglic. Althans, dat benadrukt hij. “Ik zou de Tour heel graag winnen, maar hoef niet herinnerd te worden als de renner die net wel of net niet een keertje de Tour won.”

Roglic verduidelijkt: “Ik heb liever dat de mensen over mij spreken als een strijder, een vechter. Een renner die altijd, iedere koers opnieuw, tot het uiterste ging om te winnen. Dat is hoe ik wil dat de mensen over mij praten. Als een vechter. En omdat Tourwinst geen obsessie is, ben ik ook niet gefrustreerd dat ik die ronde nog niet heb gewonnen.”

Roglic won wel al drie keer de Vuelta a España. Als hij de Vuelta een vierde keer wil winnen, lijkt het erop dat-ie moet afrekenen met Tadej Pogacar. Zijn plaaggeest kondigde aan de Vuelta van 2022 met start in Utrecht in zijn plannen te hebben opgenomen.

