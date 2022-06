De Sloveen kan niet terugvallen op goede recente herinneringen aan de Tour de France. In 2020 verloor hij het geel in de beslissende tijdrit terwijl hij vorig jaar vanwege een val moest opgeven. Roglic wil daar echter niet te lang bij stilstaan, zegt hij in The Cycling Show van Eurosport. "Dat is gebeurd, ik probeer daar niet aan te denken. Ik haal dan liever herinneringen op aan mijn ritzeges, zoals mij allereerste in 2017."

Uitdaging

Het verslaan van Pogacar ziet hij als een enorme uitdaging. "Natuurlijk is hij de favoriet. Maar dankzij hem probeer ik nog meer uit mezelf te halen. We pushen elkaar naar een hoger niveau. Bovendien is zo'n strijd tussen ons natuurlijk prachtig voor de toeschouwers."

Roglic vertrouwt bovendien op zijn team. "Ik heb hele goede renners om mij heen. Samen zijn we sterker. Het is de uitdaging om het beste uit onszelf en elkaar te halen. Ik hoop dat wij dit tijdens de Tour de France kunnen laten zien."

Op schema

De kopman van Jumbo-Visma vindt hij dat hij goed op schema ligt in zijn voorbereiding. "Het is moeilijk om dezelfde resultaten te verwachten als je er hetzelfde hebt ingestopt. Daarvoor zijn er te veel invloeden van buitenaf. Het enige dat je kunt doen is focussen en vertrouwen op de manier waarop we het nu doen."

Roglic kijkt uit naar de grote Franse rittenkoers. "Je kunt als renner veel verschillende doelen hebben, maar de Tour de France is misschien wel het allergrootste doel. Het is een goed parcours, met een start in Denemarken, de kasseien en daarna de bergen en de tijdrit. Het wordt een mooie uitdaging."

