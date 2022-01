Etappe 1: Bilbao - Bilbao

Bilbao is zowel de start- als aankomstplaats van de eerste etappe. Na een lus van 185 kilometer wordt er ook gefinisht in de grootste stad van het gebied. Het parcours staat garant voor een chaotische rit. De rijders rijden veel langs de kust en moeten op en af. Vijf klimmetjes zijn door de organisatie geclassificeerd, maar de heuveltjes waar geen bergpunten te verdienen zijn zullen de rijders ook voelen in hun kuiten.

De finish in Bilbao is vlak, maar tien kilometer voor de finish moeten de renners nog een lastig steil klimmetje bedwingen. Klassementsrijders met avontuurlijke plannen zouden deze klim kunnen gebruiken om meteen in de eerste etappe al tijd te pakken op de concurrentie.

Etappe 2: Vitoria-Gasteiz - San Sebastian

De tweede etappe leidt van de Baskische hoofdstad Vitoria-Gasteiz naar San Sebastian. De etappe is met 210 kilometer opvallend lang te noemen. Scherprechter deze etappe is Jaizkibel, de kenmerkende klim uit de Clasica San Sebastian. Net als de dag ervoor bevat ook deze etappe weer vijf klimmetjes waar bergpunten op te verdienen zijn. De renners kunnen er een zware dag van maken, maar veel teams zullen in de tweede etappe vooral geen tijd willen verliezen.

Etappe 3: Amorebieta - ?

In de derde etappe verlaat het peloton het Baskenland en steekt ze de Spaans-Franse grens over. Vanaf Amorebieta zal de weg naar Frankrijk worden ingezet. De organisatie heeft de finishplaats nog niet bekendgemaakt, maar in het Spaanse gedeelte van de etappe moeten in ieder geval vier klimmetjes bedwongen worden.

Grand Départ 2022

Dit jaar vindt de Tourstart plaats in Kopenhagen . De Tour heeft de gewoonte om het ene jaar in Frankrijk te starten en het andere jaar buiten Frankrijk. Vanwege de coronapandemie en organisatie van het uitgestelde EK voetbal nam de Bretonse stad Brest de organisatie over en werd de start in Kopenhagen met een jaar verplaatst.

