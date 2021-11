Tijdens de Tour de France 2021 was de 36-jarige Martin bij twee heftige valpartijen betrokken. Zijn valpartij in de eerste etappe ging de hele wereld over. Martin botste tegen een vrouw die met haar bord ‘Allez Opi-Omi’ veel te dicht bij de renners stond en niet uitkeek. De botsing leidde tot een megacrash in het peloton.

Over zijn gevoelens tijdens de belangrijkste ronde van het jaar zegt Martin in de Cycling Show: “Toen ik de laatste drie jaar de Tour de France reed was ik niet zo zeer bang, maar ik was me er wel van bewust dat de kans op een grote valpartij zeker aanwezig is.”

Volgens Martin is de stress in het peloton niet iets exclusiefs voor de grote wedstrijden. Ook in kleinere wedstrijden is deze stress altijd aanwezig. “Parijs-Nice is bijvoorbeeld altijd een oorlog, maar in de Tirreno-Adriatico is het hetzelfde.”

Valpartijen gevolg nervositeit

De nervositeit in het peloton leidt volgens de Duitser tot veel valpartijen. “We zien steeds meer grote valpartijen en steeds meer renners die vroegtijdig moeten opgeven vanwege een valpartij. Dat wil ik niet meer meemaken.”

Volgens de rijder die voor Jumbo-Visma reed is het niet te voorkomen dat renners risico nemen. “Je kunt niet aan renners vragen eerder te remmen. Zij zijn 250 dagen per jaar aan het trainen om zo goed mogelijk aan de start te staan.”

Martin zegt dat organisatoren beter hun best moeten doen om het parcours veiliger te maken. “Als zij gevaarlijke wegen vermijden en gevaarlijke punten beter aangeven kunnen zoveel valpartijen voorkomen worden.”

80 kilometer per uur

Martin geeft de veelbesproken valpartij van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen als voorbeeld. “Als er voor de finish geen afdaling had gezeten en de rijders geen 80 kilometer per uur hadden gereden, was het een valpartij als vele anderen geweest en niet eentje met zo’n dramatische afloop.”

“Ik heb de kracht niet om dingen te veranderen. De toprijders in het peloton zullen samen een vuist moeten maken om een gesprek te starten met de organisatoren. Als de uitkomt is dat er niks verandert dan zou dat gevolgen hebben”

Tony Martin stopte na vorig seizoen met wielrennen. De 36-jarige rijder werd viermaal wereldkampioen tijdrijden. In zijn laatste wedstrijd op het wereldkampioenschap in Leuven werd hij samen met zijn Duitse teamgenoten wereldkampioen op de gemengde ploegentijdrit.

