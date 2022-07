1. Wout van Aert 16:17:22

2. Neilson Powless +0:13

3. Edvalt Boasson Hagen +0:14

4. Tadej Pogacar +0:19

5. Yves Lampaert +0:25

6. Mads Pedersen +0:36

7. Jonas Vingegaard +0:40

8. Adam Yates +0:48

9. Tom Pidcock +0:49

10. Geraint Thomas

Tour de France | Primoz Roglic had schouder uit de kom na val in vijfde etappe

1. Wout van Aert 178 punten

2. Fabio Jakobsen 126 punten

3. Magnus Cort Nielsen 86 punten

4. Peter Sagan 86 punten

5. Jasper Philipsen 76 punten

1. Magnus Cort Nielsen 11 punten

2. Wout van Aert 1 punt

1. Tadej Pogacar 16:17:41

2. Tom Pidcock +0:30

3. Jasper Phlipsen +1:22

4. Florian Vermeersch +2:28

5. Luca Mozzato+ 2:40

