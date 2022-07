Van der Poel weet niet waar het aan ligt momenteel: "Het is niet echt positief. In plaats van een betere dag was ik vandaag nog slechter. Ik ben momenteel een schim van mezelf en dat is frustrerend. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Ik ben momenteel niet echt vooruit te branden."

Dat Van der Poel zich niet goed voelt, is niet nieuw: "In de etappes in Denemarken viel het nog niet echt op, maar ik voelde toen al dat ik niet met overschot koers. Als ze snel beginnen te koersen, is het voor mij echt op de limiet.”

Ad

Hopelijk komen de benen nog

Tour de France Tour de France | De absolute baaldag van Jumbo-Visma op een rijtje 30 MINUTEN GELEDEN

Van der Poel geeft de hoop nog niet op, maar ziet het somber in: "Je hoopt op een iets betere dag, maar ik voelde al snel dat het weer niet draaide. Ik heb vanaf de tijdrit al niet de gewenste benen. Ik hoop dat het nog komt, anders zal het een lange Tour worden."

Zelfs over zijn vorm in de Giro was Van der Poel niet tevreden: "In de Giro d’Italia was het goed, maar ook al niet uitmuntend. Ik weet het niet… Ook de aanloop naar de Tour was niet heel erg goed, buiten de laatste week voor de Tour. Dat was terug positief, maar daarvoor was dat ook niet het geval. Ik haal al een tijdje niet het niveau dat ik voor ogen heb. Het enige perspectief is nu doorgaan en hopen dat het straks beter gaat."

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Wielrennen Tour de France | Ontevreden Van Aert: "Wegen waren veel te gevaarlijk aan het begin" 43 MINUTEN GELEDEN