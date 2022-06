In de Franse voorbereidingskoers op de 109e Tour de France moet de Nederlandse sprinter de massasprints aan zijn oud-teamgenoot Wout van Aert laten, maar dat brengt zijn vertrouwen richting de Tour niet aan het wankelen. "Ik wist dat het een lastig verhaal zou worden om hier te winnen."

Eerdere jaren koos de Amsterdammer voor een makkelijkere aanloop naar de Tour. Dan reeg hij de overwinningen aaneen in de ZLM Tour of werkte hij op trainingsstage in Spanje in de luwte aan zijn conditie. Dit jaar bewandelt hij een ander pad.

MOMENTUM

Hoewel hij vooraf nog wel de hoop had uitgesproken zijn momentum (Groenewegen won Veenendaal-Veenendaal en een etappe in de Ronde van Hongarije) vast te houden met een overwinning, wist hij van tevoren dat het niet makkelijk zou zijn om een rit te winnen en hoewel de etappe koers er nog niet op zit, lijken de kansen op een overwinning voor Groenewegen verkeken..

Deze editie van het Critérium du Dauphiné kregen de sprinters het helemaal niet op een presenteerblaadje. Onderweg moest steeds al een pittig parcours afgelegd worden en bovendien reikten de vluchters ook vaak tot diep in de finale, waardoor het peloton het nooit rustig aan kon doen. Veel ploegen met ambities waren Groenewegen dan ook liever kwijt dan reek in de slotkilometers.

Dat gold ook voor de etappe van gisteren, waarin de renners door de door de beaujolais-wijnstreek over meerdere heuvels kwamen en de kopgroep ook nu pas in de laatste meters werd ingerekend. Onder een hoog tempo op een van die laatste heuvels moest Groenewegen vlak voor de finale lossen en kwam hij drie minuten na ritwinnaar Van Aert over de meet.

WATTAGES

Hij mag deze dagen dan wel steeds ontbreken op het moment dat de prijzen verdeeld worden, met de vorm zit het wel goed. Dat beeld komt ook naar voren uit de wattages waarmee hij in het Critérium rond rijdt, maar ook de pieken die hij daarin haalde in de sprints in Hongarije en Veenendaal.

"Ik neem deze hardheid wel mee richting de finales in de Tour, daar kan je niet tegenop trainen", verklaart Groenewegen zijn zwaardere traject richting Tour.

RITZEGES

Groenewegens ploeg BikeExchange-Jayco reist zonder klassementsambities af naar de Tour. Daar brengt een eventuele selectie van Simon Yates, die nog altijd twijfelachtig is , geen verandering in en dus mikt de Australische équipe op dagzeges.

Het Nederlandse sprintkanon is daarin een belangrijke troef. "Hij krijgt mannen genoeg mee om een goede sprinttrein te maken", blikt sportief directeur Matthew Whyte tegenover Wielerflits vooruit. "We wisten dat deze Dauphiné lastig voor hem zou worden, maar we zijn er ook van overtuigd dat deze zware ritten hem juist beter maken voor de Tour.”

Groenewegen klinkt dan ook vol vertrouwen: "We weten waar we mee bezig zijn en we weten ook dat de Tour het grote hoofddoel van het jaar is. Ik ben hier om de puntjes op de i te zetten."

