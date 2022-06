"Het is geweldig dat Thomas op zijn 36e weet terug te komen op dit niveau ", zegt Bradley Wiggins tegenover Eurosport. "Ik had het niet meer verwacht, maar in deze vorm doet hij zeker mee om het podium."

"Ik ben al fan van hem sinds hij op 18-jarige leeftijd doorbrak op de baan en hij is nog steeds dezelfde persoon als toen", gaat de oud-Tourwinnaar verder. "Hij is wars van pretenties en maniertjes en er is ook geen bullshit om hem heen."

INEOS-GRENADIERS

Welshman Thomas schreef in 2018 de Tour de France op zijn naam en onlangs toonde hij met een eindoverwinning in de Ronde van Zwitserland dat het met zijn vormpeil wel goed zit. Toch is hij nog absoluut niet zeker van de rol van kopman in de komende Tour de France

Ineos-Grenadiers trekken zonder absolute kopman naar Kopenhagen voor de proloog op 1 juli. Daniel Felipe Martinez, Adam Yates en Thomas zullen onderling uit moeten maken wie de steun van zijn teamgenoten het meest verdient.

Thomas zelf verwacht dat de onvoorspelbare eerste week - met mogelijke waaiers in Denemarken en Noord-Frankrijk en een lastige kasseienetappe - zal bepalen wie de grote man zal zijn binnen Ineos-Grenadiers.

