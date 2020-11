Etappe 1 - Zaterdag 26 juni 2021

Brest - Landerneau (187km)

Origineel zou de Tour de France van 2021 in Denemarken starten, maar omdat er dan ook een achtste finale van het EK voetbal wordt gespeeld in Kopenhagen zijn deze plannen verschoven naar volgend jaar. In plaats van Denemarken zal de Tour dit jaar beginnen in Bretagne en het zou zomaar eens kunnen dat ook dit jaar Julian Alaphilippe de gele trui weer zal mogen aantrekken. De eerste etappe van Brest naar Landerneau eindigt namelijk met de Cote de la Fosse aux Loups (3km à 5,7km) met maximale stijgingspercentages van 14%. Een ideale aankomst voor de puncheurs.

Etappe 2 - Zondag 27 juni 2021

Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne Guerlédan (182km)

Net als in 2018 zit de Mûr-de-Bretagne weer in de Tour de France. Ook nu is de steile klim deel van een circuit en zullen de renners de klim twee keer afleggen. Twee jaar geleden was Daniel Martin als eerste boven, wie wordt het dit jaar?

Etappe 3 - Maandag 28 juni 2021

Lorient - Pontivy (182km)

De sprinters moesten er even op wachten, maar op maandag 28 juni lijkt het er op dat ze eindelijk hun kansen krijgen. De Franse ogen zullen natuurlijk gericht zijn op nationaal kampioen Arnaud Démare die afgelopen seizoen in topvorm was. Démare en de andere sprinters zullen dit jaar genoeg kansen krijgen op een dagzege.

Etappe 4 - Dinsdag 29 juni 2021

Redon – Fougères (152km)

De vierde etappe brengt het peloton in 152 kilometer van Redon naar Fougères door het binnenland van Bretagne. Dit lijkt opnieuw een etappe voor de sprinters, maar op de open wegen zou de wind zomaar eens een rol gaan spelen.

Etappe 5 - Woensdag 30 juni 2021

Changé – Laval (ITT 27km)

De eerste tijdrit van de Tour de France van 2021 is er eentje voor de echte specialisten. Met slechts 200 hoogtemeters in 27 kilometer is het parcours nagenoeg vlak. Naast de strijd om de etappezege is de tijdrit van Changé naar Laval natuurlijk ook een belangrijke dag voor de klassementsmannen.

Etappe 6 - Donderdag 1 juli 2021

Tours – Châteauroux (144km)

In 2011 was het Mark Cavendish die juichend over de streep kwam in Châteauroux. Ook tien jaar later lijkt het erop dat er opnieuw gesprint gaat worden in de finishplaats.

Etappe 7 - Vrijdag 2 juli 2021

Vierzon – Le Creusot (248km)

Op vrijdag 2 juli legt het peloton de langste Touretappe in de afgelopen 21 jaar af. In 248 kilometer komen de renners een paar klimmetjes tegen, maar wordt het niet zwaar genoeg voor de klassementsrenners om het elkaar moeilijk te maken. Het zwaartepunt van de etappe ligt tegen het einde met de Signal d'Uchon (5,7km à 5,7%) met maximale stijgingspercentages van 18%. Blijven de aanvallers vandaag vooruit of kunnen de sterkere sprinters toch nog aanhaken?

Etappe 8 - Zaterdag 3 juli 2021

Oyonnax – Le Grand Bornand (151km)

Op de achtste dag van de Tour de France zullen de beste klimmers voor het eerst echt in actie mogen komen. In de Alpenrit van Oyonnax naar Le Grand Bornand komen de renners drie zware beklimmingen tegen. De eerste 100 kilometer van de etappe gaan op en neer, maar in het tweede deel van de rit wordt het echt zwaar. De renners moeten achter elkaar de Côte de Mont-Saxonnex (5,7km à 8,3%), de Col de Romme (8,8km à 8,9%) en de Col de la Colombière (7,5km à 8,5%) beklimmen. De rit eindigt met een lange afdaling na de Col de la Colombière.

Etappe 9 - Zondag 4 juli 2021

Cluses – Tignes (145km)

Een dag voor de rustdag zullen de renners nog een keer alles moeten geven. In de Tour de France van 2019 zou er al een etappe eindigen op de Montée de Tignes, maar vanwege noodweer werd deze rit toen stilgelegd. De negende etappe zal wel eindigen op deze 21 kilometer lange slotklim met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6%. Voor de renners de slotklim bereiken hebben ze al vier beklimmingen achter de rug namelijk de Côte de Domancy (2,5km à 9,4%), de Col de Saisies (9,4km à 6,2%), de Col de Pré (12,6km à 7,7%) en de Cormet de Roselend (5,7km à 6,5%). Een belangrijke dag voor de klassementsrenners dus!

Maandag 5 juli 2021

Rustdag

Etappe 10 - Dinsdag 6 juli 2021

Albertville – Valence (186km)

Na de rustdag gaat de Tour vrij rustig verder. De tiende etappe van Albertville naar Valencia is zo goed als vlak en lijkt opnieuw een massasprint te gaan worden.

Etappe 11 - Woensdag 7 juli 2021

Sorgues – Malaucène (199km)

Alles kan in de Tour de France van 2021, dus ook twee keer de Mont Ventoux beklimmen in één etappe! In de 11e etappe van de Tour de France komen de renners eerst de Col de la Liguière (9,3km à 6,7%) tegen voor ze beginnen aan de eerste beklimming van de Mont Ventoux. De renners beginnen met de langere, maar minder steile kant (24,3km à 5%). Na de afdaling mogen ze de klim vanuit Bédoin mooi nog een keer beklimmen, maar dan dus van de steilere kant (15,7km à 8,8%). Wanneer de renners boven zijn wacht er nog een afdaling van zo'n 20 kilometer tot de streep.

Etappe 12 - Donderdag 8 juli 2021

Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes (161km)

Na een prachtige rit door de Gorges de l’Ardèche zal de rit naar Nîmes, net als in 2019 toen Caleb Ewan won, opnieuw een massasprint worden. Toch zullen de renners alert moeten blijven, want op de open wegen kunnen er waaiers ontstaan!

Etappe 13 - Vrijdag 9 juli 2021

Nîmes – Carcassonne (220km)

Nog nooit eindigde een etappe in Carcassonne in een massasprint! De 220 kilometer lange etappe die start in Nîmes lijkt dus een perfecte kans voor renners die de aanval zochten. In 2018 werd Bauke Mollema nog derde in Carcasonne achter Ion Izagirre en etappewinnaar Magnus Cort Nielsen.

Magnus Cort Nielsen klopt Ion Izagirre en Bauke Mollema in de Tour de France van 2018 Foto: Getty Images

Etappe 14 - Zaterdag 10 juli 2021

Carcassonne – Quillan (184km)

Zaterdag 10 juli rijdt het peloton weer weg uit Carcassonne richting de Pyreneeën. Onderweg komen de renners de ene na de andere klim tegen. Zo'n 25 kilometer voor de streep ligt de Col de Saint-Louis (4,7km à 7,4%), de plek om deze etappe te beslissen!

Etappe 15 - Zondag 11 juli 2021

Céret – Andorra-la-Veille (192km)

Voor de eerst in de geschiedenis start de Tour dit jaar in Céret. Etappe 15 start met wat ongecategoriseerde 'colletjes', maar na een kleine tachtig kilometer begint het echte werk met de Montée de Mont-Louis (8,4km a 5,7%). Na een afdaling moeten de renners vervolgens de Col de Puymorens (5,9km à 4,6%) om vervolgens door de te fietsen naar het hoogste punt deze Tour de top van de Port d'Envalira (10,7km à 6,2%) op 2408 meter. Na een lange afdaling van ruim 20 kilometer gaat het parcours nog één keer omhoog deze etappe met de Col de Beixalis (6,4km à 8,5%) voor we naar een afdaling eindigen in de hoofdstad van Andorra.

Maandag 12 juli 2021

Rustdag

Etappe 16 - Dinsdag 13 juli 2021

Pas de la Case – Saint-Gaudens (169km)

De klassementsrenners lijken de dag na de rustdag niet in actie te hoeven komen, ondanks dat er wel geklommen moet worden. In een rit van Pas de la Case naar Saint-Gaudens blijven we in de buurt van de Pyreneeën, maar worden de echte reuzen ontweken. De rit begint op ruim 2000 meter hoogte in Pas de la Case met een lange afdaling. Na ruim vijftig kilometer begint het peloton vervolgens aan de Col de Port een lange klim van 15,3km, maar niet heel zwaar met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,8%. Verder worden ook de Col de la Core (14km à 6,3%) en de Col de Portet-d'Aspet (2,8km a 8,4%) aangedaan.

Etappe 17 - Woensdag 17 juli 2021

Muret – Col du Portet (178km)

De zeventiende etappe begint rustig. Vanuit Muret rijdt het peloton richting Bagnères-de-Luchon en rijdt het onderweg over enkele kleine heuvels. Vanuit Bagnères-de-Luchon beginnen de renners echter aan een heuse drietrapsraket. Allereerst is de Col du Peyresourde (13,2km à 7%) na een afdaling zo'n 10 kilometer rijden de renners de Col de Val Louron-Azet (7,4km à 8,3%) op om aan te komen bij de slotklim, de Col du Portet (16km à 8,7%).

Etappe 18 - Donderdag 18 juli 2021

Pau – Luz-Ardiden (130km)

De achttiende etappe is de laatste kans voor de klassementsrenners om het verschil te maken in de bergen. Opnieuw zijn de eerste 80 kilometer zo goed als vlak, maar dan liggen er twee reuzen op het parcours. Om te beginnen de 85e beklimming van de Tourmalet (17,1km à 7,3%) in de geschiedenis van de Tour. De renner die daar als eerste bovenkomt, pakt ook de Souvenir Jacques Goddet en ontvangt 5000 euro. Na de Col du Tourmalet moeten de renners enkel nog omhoog naar Luz-Ardiden (14,6km à 6,9%). Wordt de Tour hier beslist?

Etappe 19 - Vrijdag 19 juli 2021

Mourenx – Libourne (203km)

Etappe 20 - Zaterdag 17 juli 2021

Libourne – Saint-Émilion (ITT 31km)

Mochten de verschillen in het klassement nog klein zijn op de voorlaatste dag, kan de strijd om het geel nog wel eens ontzettend spannend worden. De tijdrit van Libourne naar Saint-Émilion bevat slechts 241 hoogtemeters en is dus een prooi voor de specialisten!

Etappe 21 - Zondag 18 juli 2021

Chatou - Parijs (112km)

Zoals ieder jaar is de slotetappe naar Parijs enkel nog een verplichting. Vanuit Chatou trekken de renners richting de Franse hoofdstad waar ze acht rondjes door de stad rijden en eindigen met een massasprint!





Tour de France 2020 | Sam Bennett wint in Parijs Foto: Getty Images

